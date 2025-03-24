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    又是狗咬人！牽繩掛機車被掙脫 發瘋米克斯犬狠咬遛狗路人

    便利店旁監視器清楚拍下中型混種犬發瘋後掙脫。（記者徐聖倫翻攝）

    便利店旁監視器清楚拍下中型混種犬發瘋後掙脫。（記者徐聖倫翻攝）

    2025/03/24 11:15

    〔記者徐聖倫／新北報導〕又是狗咬人！包姓男子與妹妹前日遛狗行經新北市蘆洲街頭，這時突然衝過來一隻中型混種米克斯對著2人與其愛狗一陣咬，造成包女小腿大流血，愛狗也被咬傷。經查犬隻有飼主，40歲黃姓飼主進便利店購物，將牽狗繩掛在機車上，狗狗掙脫釀禍。還好包女與其愛狗沒有受到致命傷，送醫包紮後無大礙，並於驗傷後向警方提出過失傷害告訴。

    據悉，包男與妹妹22日晚間9時許遛狗行經蘆洲區長安街，街邊1隻牽繩掛在機車上、體重10多公斤的中型混種犬，疑似看到2人的愛狗後情緒不穩定，先是對著他們齜牙裂嘴，並不斷躁動想要掙脫牽繩。而牽繩只是簡單掛在機車上，混種犬輕易掙脫後，衝向他們一陣撕咬。

    在便利店裡的黃男見狀趕緊出店門拉住混種犬，經過3分多鐘的拉扯，才將發瘋的混種犬拉開，包男腿部被咬流血，包女傷勢較為嚴重，除了清晰齒痕外，還有牙齒的穿刺傷，兄妹兩的愛狗也被深深咬傷，當下即刻報案求援。

    消防人員將2人1狗送醫，警方同時趕抵，留下黃男資料，黃男初步表示不知為何他的狗會做出瘋狂舉動，連自己都被咬傷。包男、包女包紮完驗傷後，決定對黃男提出過失傷害告訴，包男今受訪表示，那隻發瘋的狗咬得很深，連皮都扯開，更對自家愛狗側腹咬著不放，讓他至現在想想都怕。

    警方表示，目前已連繫黃男前往警局進行筆錄，本案將朝過失傷害罪嫌偵辦。另有關於飼主管理不當部分，也報請主管機關新北市政府動保處，將對黃男進行查處。

    中型混種犬掙脫成功，衝向遛狗的包男、包女，對著他們2人1狗一陣斯咬。（記者徐聖倫翻攝）

    中型混種犬掙脫成功，衝向遛狗的包男、包女，對著他們2人1狗一陣斯咬。（記者徐聖倫翻攝）

    包女的腿部被咬得大爆血，還有清晰齒痕。（記者徐聖倫翻攝）

    包女的腿部被咬得大爆血，還有清晰齒痕。（記者徐聖倫翻攝）

    包男的愛狗側腹有清晰、頗深的牙齒穿刺傷。（記者徐聖倫翻攝）

    包男的愛狗側腹有清晰、頗深的牙齒穿刺傷。（記者徐聖倫翻攝）

    包男表示自己跟妹妹都被咬傷。（記者徐聖倫翻攝）

    包男表示自己跟妹妹都被咬傷。（記者徐聖倫翻攝）

    發瘋的中型混種犬欲掙脫。（記者徐聖倫翻攝）

    發瘋的中型混種犬欲掙脫。（記者徐聖倫翻攝）

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