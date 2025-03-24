台中「雙桶屍」命案主謀徐德益死刑撤銷 發回更審

男子徐德益2020年底夥同女友、小弟犯下「雙桶屍」命案，被台中高分院判處死刑，最高法院認為量刑時未調查矯正人員的意見，調查未盡且理由欠備，撤銷死刑判決發回更審。圖為檢警於苗栗縣挖出裝有黃男遺體的桶子。（資料照，記者張瑞楨翻攝）

2025/03/24 11:10

〔記者張文川／台北報導〕台中市2020年底發生「雙桶屍」命案，男子徐德益夥同陳姓女友、小弟王閔正以鐵鎚重擊、剪刀刺胸、菜刀割喉殺害蔡姓少女，之後又指揮6名小弟殺害指證他詐欺的黃姓證人，將2具遺體分別裝入鐵桶棄屍；台中高分院將徐德益判處死刑，最高法院認為死刑量刑時未調查矯正人員的意見，調查未盡且理由欠備，撤銷死刑判決發回更審。

最高法院指出，量刑鑑定報告書指出徐男的賦歸社會可能性，涉及矯正教化領域，建議徵詢相關矯正人員的意見，但二審並沒有相關調查資料，也未說明沒有調查必要性的理由，有應調查而未予調查、以及理由欠備的違法。

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另對於徐男對黃男注射「不明液體」部分，最高法院認為二審的理由欄，說明不能證明其為「高濃度海洛因」，科刑時卻認為是「海洛因」，兩者矛盾，尚待調查釐清，故撤銷發回。

二審台中高分院依2件殺人罪判處徐德益2個死刑、2件遺棄屍體判處2年2月；開槍的林宥廷無期徒刑，另有張集喬等5共犯各判10年以上不等徒刑；最高法院駁回6共犯的上訴定讞，徐德益的棄屍罪判2年2月也定讞，唯有徐男的2件死刑撤銷發回更審。

判決書指出，徐德益曾因強盜等罪判刑10年半，2015年假釋後，結交離家出走的陳姓少女，徐男的員工王閔正當時與被害的17歲蔡姓少女交往，但陳、蔡2女相處不睦，徐男也對蔡女數度阻撓王男做壞事而早有不滿。

2017年徐男受委託買賣土地，卻與陳女、王男將買家交付的300萬元花光，3人起意殺害蔡女再將這筆錢推給她，同年5月25日先將蔡女灌醉，陳女、王男先後持鐵鎚重擊蔡女頭部，徐男又持剪刀猛刺蔡女胸口，再以菜刀割喉至頸部幾乎砍斷，將遺體塞入桶子內，貼上「有毒勿碰」字條後棄屍，再向土地買家誆稱蔡女捲款逃逸。

2018年間，徐男代辦何姓男子的土地貸款案，卻擅自賣地侵佔2600餘萬元售地得款，何男控告徐詐欺，徐起意殺人滅口。隔年6月5日台中地檢署開偵查庭，徐男夥同小弟王閔正、林宥廷、張集喬、童睿明、宋文達、趙子真欲綁架殺害何男，但何男沒出庭，而是黃姓男證人到出庭。

眾人將錯就錯，庭訊後以「喝茶」為由將黃男誘騙上車，挾持到太平區養狗場毆打，將海洛因毒品注射到黃男頸部，再由林宥廷開槍射殺黃男，將遺體塞入鐵桶，倒入鹽巴、用水泥封住，埋在苗栗銅鑼山區。

徐德益犯下第2起桶屍命案後，捐款慈善單位，以善人自居。（資料照）

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