長榮海運3現、前任船員 利用安檢漏洞自泰國走私600萬元毒品

長榮海運賴姓等現、前任3名船員，涉嫌自泰國走私毒品，被橋頭地檢署查獲並起訴。（橋檢提供）

2025/03/24 10:11

〔記者鮑建信／高雄報導〕長榮海運長合號貨輪賴姓船員與蔡姓、劉姓等前船員，涉嫌共謀利用港口安檢漏洞，自泰國走私價值6百萬元大麻等毒品，今被橋頭地檢署依違反毒品危害防制條例提起公訴。

檢方指出，2014年12月中旬，被告賴嫌等3人共謀走私毒品，由蔡嫌到泰國購買第二級毒品大麻，並聯絡賴負責海上運輸，將大麻運回國內，劉嫌則聯絡泰國賣家及大麻入境後銷售。

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今年1月4日，長榮海運長合輪停靠泰國Laem Chabang港口，蔡嫌將裝有2級大麻毒品27包、大麻香菸12管、大麻煙油5盒、大麻電子菸15盒等包裹，交付賴攜回貨輪上藏放返台再取貨。

同月10日，長合輪停靠高雄港口時，蔡登上船向賴拿取毒品後，隨即駕駛自轎車離開港區，到高雄市某停車場，先將欲交給劉的大麻共8包放在車上，其餘19包大麻放入背包，改搭捷運前往高鐵左營站，被左營分局幹員拘提到案，查獲毒品市價600萬元，並循線逮捕劉、賴等2人。

承辦檢察官偵訊後，認為蔡等3人涉案情節重大，並有串證之虞，聲請法院羈押禁見獲准。

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