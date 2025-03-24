23歲純情女喜會男模網友 被索買點數收血腥照

南市二分局海安派出所員警到超商勸阻二十三歲唐姓女子勿買遊戲點數給男網友小吳，避免遭詐。（圖由警方提供）

2025/03/24 10:06

〔記者王俊忠／台南報導〕台南1名23歲唐姓女子，在網路交友軟體認識1名自稱「小吳」的男網友，雙方互加line好友，男方先以甜言蜜語博取信任後，於昨（23日）下午相約見面。男方稱自己是男模，公司經理要求她到超商買2萬4千元遊戲點數當見面保證金；小吳還傳幾張嚇人血腥照給唐女，店員幫忙報警，警方到場拆穿這是詐騙伎倆，保住唐女存款。

南市警二分局海安派出所警員王威雲、陳羿涵，於昨（23日）下午6時許接獲中西區康樂街1家超商報案，即趕赴現場。經了解，唐女日前在網路通訊軟體認識1名暱稱「小吳」的男網友，兩人加Line好友，男方每天對唐女噓寒問暖、相談甚歡，唐女也很快陷入愛情漩渦。

請繼續往下閱讀...

雙方相約23日下午在南市中西區康樂街超商見面，沒想到在赴約當下，小吳表明自己是位男模，公司經理以查證身分為由，要求唐女第1次見面必須付保證金。小吳告訴唐女要買2萬4千元遊戲點數才能見面，隨後就傳了幾張血腥照片給她，有人臉部被砍出1道很深的傷口照片、還有1張是1名滿手受傷鮮血直流的恫嚇照片，讓唐女嚇得趕緊到超商購買2萬4千元遊戲點數。

超商店員對唐女買遊戲點數動機覺得可疑，即向市警二分局報案。二分局海安所員警告知唐女，這是網路交友詐騙的慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人到超商購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇被害人，利用人性弱點使被害人心生畏懼、被迫上當。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

自稱男模的網友小吳傳送血腥照給二十三歲唐姓女子。（圖由警方提供）

自稱男模的網友小吳傳送血腥照給二十三歲唐姓女子。（圖由警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法