詐騙猖獗海巡軍警都成受災戶 第七岸巡隊舉行「反詐宣導暨理財講座」

康和證券澎湖分公司協理楊宇鴻（左二），前進第七岸巡總隊宣導反詐騙理念。（康和證券提供）

2025/03/24 09:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近幾年詐騙猖獗，手法及種類多樣化，尤其是假投資詐騙所佔的詐騙金額更居詐騙手法之冠，連澎湖軍警海巡都成了受災戶。券商主管機關金管會相當重視，幾度行文要求全國券商應多提醒投資人及一般民眾建立防詐意識，希望達成「強化防詐意識、減少發生數、降低財損數」3大目標。

康和證券澎湖分公司協理楊宇鴻表示，康和證券集團義不容辭善盡企業社會責任，多方面宣導防詐觀念及實施反詐作為。因此前進海巡署第七岸巡隊進行「反詐宣導暨理財講座」，除了隊本部的現場聆聽、41個據點亦同步視訊連線，合計超過250位第七岸巡隊長官、袍澤接收防詐及理財觀念。

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楊宇鴻表示，去年度全國被詐騙者以20~39歲的年輕族群最多，佔48.57%，遠高於65歲以上的老年人，有可能是年輕人想要開始投資理財，但是缺乏認識合法的投資理財管道，做反詐騙的宣導也順道要將優質企業介紹給大家，以提供一個合法的投資理財管道，只要有需要的單位，都可以安排講座時間。康和證券公司官方網站設置獨立反詐騙專區，也榮獲去年證券商反詐騙評鑑「傑出獎」之肯定。

楊宇鴻不忘再次提醒大家，只要是投資就會有風險，只要是看到「穩賺不賠、低風險高回報、網路上陌生人的投資LINE群組」一定是詐騙，馬上將其封鎖加刪除，避免與詐團做沒必要的接觸，遇到問題，隨時與自己可信任的證券營業員聯繫，才能確保錢財不被詐騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

詐騙手法日益更新，連海巡軍警都成了受災戶，因此前進第七岸巡總隊進行反詐騙宣導。（康和證券提供）

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