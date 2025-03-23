剴剴案+修法影響！宜蘭3月男嬰遭虐死 涉案父母恐面臨重刑

受剴剴案及修法影響，宜蘭涉嫌虐死3月兒的父母恐面臨重刑，圖中戴黑色口罩為男童父親。（資料照，記者江志雄攝）

2025/03/23 21:34

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭市3個月大男嬰遭父母虐死案，涉虐雙親被起訴。本月初轉任律師的前宜蘭地院審判長劉致欽今天（23日）表示，比較起訴法條刑度，應採較重的刑法第286條處斷，該法條去年修法後加重其刑，加上受「剴剴」案影響，涉虐雙親恐面臨15年以上重刑。

檢察官認定男嬰父母犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項、刑法第277條成年人故意對兒童犯傷害致死罪、第286條妨害幼童發育致死罪，全案最近偵結起訴。

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劉致欽指出，兒少權益保障法第112條第1項前段規定，成年人故意對其犯罪者，加重其刑至二分之一。刑法第277條第2項前段的傷害致死罪刑度，原為無期徒刑或7年以上有期徒刑，加重其刑至二分之一後，提升為無期徒刑或7年1月以上20年以下有期徒刑。

第286條方面，刑度原為無期徒刑或10年以上有期徒刑，後來增列的第5項「對於未滿7歲之人，犯前4項之罪者，依各該項規定加重其刑至二分之一」，去年7月底修正公布，8月2日生效，本案被害人僅三個月大，案發當時，新法已公布生效，刑度提升為無期徒刑或10年1月以上20年以下有期徒刑。

比較2者刑度，最高均為無期徒刑，但修正後的第286條第5項法定刑最低為10年1月，高於第277條的7年1月，依刑法第55條規定，應從一重之第286條處斷。

劉致欽說，受虐男嬰是2名被告的親生子女，被害時毫無自衛能力，且持續受虐，近期一歲大男童「剴剴」遭台北姊妹檔保母虐死，各界對虐童案深惡痛絕，縱使本案涉虐父母親在審理中坦承認罪，如無其他減刑事由，一審刑度可能落在15年到20年。

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