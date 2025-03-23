南瑤宮再爆監守自盜！臨時工偷香油錢2200元 捐2萬求和解

彰化知名媽祖廟南瑤宮，日前爆發香油錢遭竊事件，經查竟是自家人員監守自盜。（資料照）

2025/03/23 17:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕神明的錢也敢偷！彰化市南瑤宮日前發生香油錢短少2200元，廟方人員調閱監視器，驚見竟是臨時聘僱的黃姓清潔人員監守自盜，決定報警，黃男嚇得趕緊自首，並主動捐獻2萬元香油錢求和解。彰化地院審理，將黃男依業務侵占罪判處徒刑4月，緩刑2年，並須向公庫支付2萬5000元。

判決書指出，2023年8月28日晚間，南瑤宮工作人員發現香油錢箱內的千元鈔短少，經查監視器，發現負責環境清潔及燈光管理的臨時人員黃男，趁著夜班值守時，利用透明尺夾取香油錢箱內的現金，並成功夾走2200元，廟方因此向管理機關彰化市公所呈報，同時向警方報案，此時黃男得知東窗事發，隔日即主動向檢察官自首。

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判決書指出，黃男坦承犯行，並主動捐獻2萬元添香油錢，也承諾會常回廟裡擔任義工贖罪等條件，希望跟廟方達成和解。

法官審理認為，黃男身為宮廟工作人員，負責廟內財物保管，卻因一時貪念侵占香油錢，行為不當，考量他於案發後自首，依法得減輕其刑責，審酌，黃男已歸還侵占款項，並捐獻2萬元香油錢與南瑤宮達成和解，依業務侵占罪判處4月徒刑，得緩刑2年，並於判決確定後1年內向公庫支付2萬5000元。

南瑤宮過去曾發生監守自盜案，2017至2020年間，一名周姓辦事員侵占519萬元，最終遭判刑5年2月。事隔不到2個月，又傳出員工偷竊香油錢，讓廟方相當震驚。對此廟方管理人員表示，事發後已加強金錢管理機制，避免類似情況再次發生。

彰化南瑤宮香火鼎盛，香客捐獻的香油錢容易被宵小覬覦。（資料照）

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