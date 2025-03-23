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    彰縣議員賴清美借派出所停車遭警轟出 警局長陳明君震怒要辦人

    彰化縣議員賴清美開車到芳苑警分局王功派出所暫停，不料被員警以不借車位為由轟出，雙方爆發口角。 （資料照）

    彰化縣議員賴清美開車到芳苑警分局王功派出所暫停，不料被員警以不借車位為由轟出，雙方爆發口角。 （資料照）

    2025/03/23 17:13

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣議員賴清美開車到芳苑警分局王功派出所暫停，不料被值班台員警以不借車位為由轟出，雙方爆發口角，員警嗆要辦賴妨害公務，賴則轟值班台前印著「很高興為您服務」字眼相當諷刺，縣警局長陳明君獲悉後震怒，由分局啟動調查，員警如有言行失當、態度欠佳將依規定懲處。

    賴清美指出，21日她與朋友約在芳苑警分局附近見面，她開車找不到車位，看到王功派出所裡面有停車格，便開車進入派出所內暫停，不料還沒下車，派出所值班台的員警立即衝出來對她開嗆。

    賴清美說，她自始至終沒有想過要表明身分，該名員警卻態度相當惡劣的嗆說「這裡不能停車，妳沒有借車位，出去」，她表示只是在這裡等人，對方卻仍要把她轟出去；她也不甘示弱說，一般民眾來洽公或借廁所，難道員警都是用這種態度對待？

    賴清美被轟出去後立即致電派縣警局公關科，派出所長沈威志趕回派出所，將賴帶入所內了解原由，不料該名員警持手機對賴錄影存證，還嗆聲要辦賴妨害公務；賴也氣炸回嗆「你對民眾應該是這種態度嗎？今天你惹到母老虎了！」所長打圓場也沒用，雙方氣氛劍拔弩張，不歡而散。

    賴清美指出，據她了解，原來該名員警還剩10多天即退休，不僅工作態度散漫，還對自己的長官沒大沒小，這種劣警在地方上不知道還有多少。

    彰化縣警局長陳明君獲悉此事後大為震怒，立即致電賴清美表達歉意，並要求所屬進行調查。芳苑分局長宋俊良表示，即使是派出所不方便開放讓民眾停車，員警也不該對民眾態度惡劣，他們會對基層再教育。縣警局公關科則表示，警察局已啟動調查，員警如有言行失當、態度欠佳情事，將依規定懲處。

    彰化縣議員賴清美砲轟值班台印有「很高興為您服務」字眼，實在很諷刺。 （圖由賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美砲轟值班台印有「很高興為您服務」字眼，實在很諷刺。 （圖由賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美開車到芳苑警分局王功派出所暫停，不料被員警以不借車位為由轟出，雙方爆發口角。 （圖由賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美開車到芳苑警分局王功派出所暫停，不料被員警以不借車位為由轟出，雙方爆發口角。 （圖由賴清美提供）

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