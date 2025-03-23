「假兒女」還在騙！換LINE是警訊 真父母別上當

假冒親友詐騙宣導圖。（記者姚岳宏翻攝）

2025/03/23 14:50

〔記者姚岳宏／台北報導〕假冒親友借錢詐騙又捲土重來，還營造更逼真情境，近來有多名父母因此上當，被「假兒女」營造的緊張氣氛，一下子陷入恐慌，不慎被騙走錢，警方提醒，接獲假冒親友來電或訊息借錢，一定要提高警覺再三確認並向本人査證，切勿因為聲音相似或通訊軟體帳號相同，就誤認為電話那端是親友而上當受騙。

刑事警察局表示，南部一名年約60歲金融業退休的王姓男子，幾天前接到一通與兒子聲音相似的來電，對方先開口「爸！我剛換手機，你重新加我的LINE」，隨即掛斷，王男不疑有他，馬上加入對方的LINE，對方隨即以LINE來電，聲稱與他人發生交通事故，須賠償對方新台幣6萬元，並提供王男一個郵局帳戶，要求匯款。

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王男因陷入恐慌，加上未立即打電話給兒子查證，遂按對方指示臨櫃匯款到指定帳戶，直到事發後1小時王男主動聯繫兒子，才知道兒子並無發生交通事故，也沒打電話向他要錢，王男此刻才驚覺受騙。

另中部1位50歲家庭主婦林姓太太，1週前接獲電話，電話那頭傳來1個熟悉的聲音，對方自稱是林太太的女兒，並向林太太表示最近有客戶要給她貨款，目前她正在忙，請林太太幫忙處理匯款的事情，當時林太太沒多想，覺得是女兒需要幫助，便答應了。

隨後，假女兒加了林太太的LINE，告知因最近換手機，所以換新號碼，當下林太太仍未起疑心。林太太表示電話那頭的聲音聽起來很真實，所以她沒有感到任何異狀。假女兒向她表示，為處理客戶的款項，需要林太太把錢匯到指定的帳戶，於是按照假女兒要求，到郵局臨櫃匯款新台幣10萬元。幾天後跟「真女兒」聊天，林太太才驚覺受騙，瞬間雞皮疙瘩掉滿地，最後在「真女兒」的陪同下到派出所報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

刑事局提供詐騙對話紀錄。（記者姚岳宏翻攝）

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