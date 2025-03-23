澎湖走私手法種類不斷翻新 中國香菸店到店運送台灣

中國走私香菸利用超商店到店管道，由澎湖送往台灣本島。（民眾提供）

2025/03/23 15:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕近來澎湖屢傳來路不明名種貓及保育陸龜，企圖利用海運前往台灣，遭安檢單位中途攔截。現又傳出中國私菸，透過超商店到店通路寄送台灣本島，轉手利潤翻倍，陸續被查獲，澎湖走私種類及手法日益翻新，引發外界關注。

澎湖尖山安檢所3月5日執行貨輪安檢時，發現10箱共計36隻高價寵物貓。包括布偶貓18隻、緬因貓10隻、英國長毛4隻、曼赤肯1隻、阿比西尼亞1隻、賽爾凱克2隻，共計36隻，都是高價寵物貓種。檢調隨後主動偵辦，嘉義布袋安檢所查獲24隻2級保育類印度星龜、七美查獲50餘隻印度星龜。

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根據布袋商港安檢所查獲船運貨物中夾帶24隻保育類陸龜，這些陸龜鑑定是2級保育類印度星龜，是台灣野生動物保育法明令禁止進口的物種，因印度星龜擁有美麗的星形花紋，且稀有而成為走私目標。這些小小的龜，常被藏匿偷偷運往非法市場，走私不僅威脅到牠們的生存，還會破壞生態的平衡。

繼貓咪及陸龜傳出走私後，澎湖7-11寄貨便也成為走私通路，近期不斷有外勞用7-11寄貨便，從澎湖寄送中國私菸至台灣本島各7-11店家，利用店到店便捷快速寄送中國各品牌私菸，成為治安漏洞，據了解7-11店到店，每次可以寄送30-50條左右的中國走私菸，已屢次遭到查獲，成為走私犯罪新模式。

海巡署查獲二級保育類陸龜印度星龜，由澎湖貨輪載運前往台灣。（海巡署提供）

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