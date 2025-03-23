國1楊梅路段火燒車烈焰衝天 女駕駛及時逃生

國1楊梅路段火燒車烈焰衝天燒成廢鐵，女駕駛及時逃生。（記者李容萍翻攝）

2025/03/23 15:02

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號北上北向69.2公里（桃園楊梅路段），今（23）日上午發生火燒車事故，50歲賴姓女子駕車，行經該路段時，車輛突然起火，全車迅速燃燒、烈焰衝天，濃煙一度影響行車視線，所幸賴女第一時間緊急逃生，經桃園市消防局第二大隊全力搶救，幸無人員傷亡，國道警方進一步調查火燒車原因。

國道警方指出，賴女今天上午駕駛廂型車行駛國1，於上午10點04分行經北上69.2公里處，車子突然燃燒，賴女緊急停靠路肩後逃生，車子隨即起火，全車陷入熊熊大火，消防局據報調派消防車7輛、消防人員和義消共15名趕到，於10點35分撲滅火勢，該車輛燒毀如同廢鐵，損失不貲，幸無人員傷亡，一度影響行車，大約50分鐘後，全線才恢復正常通車，火燒車原因進一步調查釐清。

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國道警方呼籲，用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處，利用1968 App向國道警方報案求援。

國1楊梅路段火燒車烈焰衝天燒成廢鐵，女駕駛及時逃生。（記者李容萍翻攝）

國1楊梅路段火燒車烈焰衝天燒成廢鐵，女駕駛及時逃生。（記者李容萍翻攝）

國1楊梅路段火燒車烈焰衝天燒成廢鐵，女駕駛及時逃生。（記者李容萍翻攝）

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