已故畫家曹登閎畫作《兔子》離奇失竊 松菸展區竟無監視器

已故畫家曹登閎畫作《兔子》離奇失竊。（記者姚岳宏翻攝）

2025/03/23 15:02

〔記者姚岳宏／台北報導〕畫家曹登閎生前作品，正在台北松山文創園區展覽，沒想到其中一幅作品「兔子」，卻在21日下午不翼而飛，家人緊急報案想調閱監視器，卻發現展場內並無監視器，只有走廊上才有，家人除報警也PO網協尋盼有奇蹟出現，警方接獲報案，已調閱現場與周邊監視器查緝中，也呼籲民眾切勿購買來路不明畫作，以免誤觸法網。

已故畫家曹登閎的弟弟曹登雄難過且憤怒地表示，這是他哥哥生前重要的一幅畫，也是他們絕對不會賣的一幅畫，是家人跟哥哥之間所僅剩的連結，希望透過展覽，讓更多人認識曹登閎這個畫家，沒想到卻在光天化日下遭竊，他也對竊嫌說出「如果你是順手牽兔的那個人，求求你，把畫還給我們。」

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曹登雄說，當天11點多確認畫還在，中午期間工讀生去買飯，2點左右紀念展發起人到現場，就發現這幅畫不見了，由於採非售票展覽，場地也開放自由進出，家人報警想調閱監視器，才發現松菸的展覽空間內並無監視器，只有外面走廊才有安裝，由於僅有一人看守，無人輪替成為漏洞。

曹登閎1989年出生，台藝大美術系畢業，創作以水彩油畫為主，畫作多半是老樹的核心意象，「兔子」為少見具紀念意義作品，卻在過世6年後、作品在展覽中失竊，家人實在不解。

警方表示，展方範時尚股份有限公司在3月21日12時30分，發現展覽中之一幅畫作不見報案，全案已調閱現場與周邊監視器查緝中，提醒業者應加強相關安全維護機制，並呼籲民眾切勿購買來路不明畫作，以免誤觸法網。

畫作《兔子》不見了，只剩「釘子」。（記者姚岳宏翻攝）

已故畫家曹登閎生前作品，正在台北松山文創園區展覽，沒想到其中一幅作品「兔子」卻不翼而飛。（記者姚岳宏翻攝）

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