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    遺憾！ 婦人阿里山特富野古道趴地昏倒 山友輪流CPR救不回

    60歲李姓婦人在阿里山特富野古道健行時昏倒搶救無效，警、消合作抬至登山口。（圖由竹崎警分局提供）

    60歲李姓婦人在阿里山特富野古道健行時昏倒搶救無效，警、消合作抬至登山口。（圖由竹崎警分局提供）

    2025/03/23 14:35

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕1名女山友22日參團到嘉義縣阿里山鄉特富野古道健行時，被發現面部朝下趴臥在步道沒有呼吸心跳，山友見狀立刻撥打119，隨即由嘉義縣消防局人員線上指導進行CPR，搶救過程中，陸續有其他具醫療背景山友輪流進行CPR，合計搶救長達1個多小時，救援人員抵達又救了近40分鐘，婦人仍未恢復生命跡象，取得家屬同意後停止急救，將由法醫相驗釐清死因。

    嘉義縣消防局是在22日中午11點44分許接獲通報，指阿里山鄉特富野古道4.2k處，有位60歲女性不明原因倒地，隨即指導通報人員進行心肺復甦術，並緊急派遣救護及山域救援人員趕往現場，同時通報轄區警方一同前往處理，救援人員下午1點12分抵達現場，接手為年約60歲李姓婦人繼續急救，急救至1點52分，李婦仍無法恢復生命跡象，聯繫其家屬告知現場狀況後停止急救，最後救援人員將婦人合力背負出特富野古道登山口，由救護車送往阿里山香林衛生室，交由家屬處理後續事宜。

    嘉義縣警察局竹崎分局阿里山派出所指出，指有一行4名登山客昨9點到特富野古道健行，於11點43分行經古道約4.2公里處時，發現一名女性登山客面部朝下倒在登山步道上，明顯失去意識，當場通報119請求協助。

    阿里山派出所說，死者雖然是組團上山，因脫隊落單，究竟是什麼時候身體出現異常、如何倒下？因無人目擊，並不清楚，事後同團成員有回頭找人，但死者當時已由其他人協助急救中，由於特富野古道是熱門登山路線，過程中陸續有其他會CPR、具醫療背景的山友加入救援，現場就地CPR近2小時，遺憾仍回天乏術。

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