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    首頁　>　社會

    汐警連續一週酒駕大執法 驚爆酒醉駕駛換人騎車被活逮

    警方將簡男攔下，指出兩人在路檢點其交換騎乘。（記者吳昇儒翻攝）

    警方將簡男攔下，指出兩人在路檢點其交換騎乘。（記者吳昇儒翻攝）

    2025/03/23 13:27

    〔記者吳昇儒／新北報導〕國內近期酒駕事件頻傳，新北市汐止警分局為了有效取締杜絕遺憾發生，上週起陸續執行「取締酒駕、防制危險駕車」及「靖音專案」勤務，共取締12件酒駕，舉發違法改裝51件、無照駕駛78件及通報噪音車85件。取締的案件中，還有一名酒駕的簡姓男子發現攔檢點後，竟異想天開，與後座乘客交換騎乘，所幸被警方當場查獲，移送法辦。

    新北市汐止警分局指出，雖然新北市取締酒駕案件數從前年的5356件，下降到去年4119件，但酒駕案件仍在全台各地發生。為了繼續有效嚇阻酒駕案件，分局特別針對轄內酒駕熱區劃執行，攔查百餘部汽機車。

    較為特殊的是，有一名41歲簡姓男子14日下午騎乘機車行經大同路一段與民權街口北山橋機車引道出口時，發現前方的路檢點，竟停下機車與後方乘客交換騎乘，所幸同仁眼尖發現後上前攔查，測得簡男酒測值高達0.51毫克。訊後，依涉犯公共危險罪，移送士林地檢署偵辦。

    汐止分局長徐俊生呼籲，若有飲酒情事，請選擇搭乘大眾運輸工具或計程車，或通知代駕業者，勿心存僥倖。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    警方聯手環保局等單位，進行酒駕、靖音專案大執法。（記者吳昇儒翻攝）

    警方聯手環保局等單位，進行酒駕、靖音專案大執法。（記者吳昇儒翻攝）

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