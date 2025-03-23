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    首頁　>　社會

    騎重機環島經花蓮過彎自摔3公尺邊坡 屏東男送醫不治

    花蓮縣台11線海岸公路50公里處發生一起死亡車禍，許男疑似在彎道自撞路邊護欄，連人帶車滾落3公尺深斜坡送醫不治。（民眾提供）

    花蓮縣台11線海岸公路50公里處發生一起死亡車禍，許男疑似在彎道自撞路邊護欄，連人帶車滾落3公尺深斜坡送醫不治。（民眾提供）

    2025/03/23 12:41

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣台11線海岸公路豐濱段昨天發生一起死亡車禍。屏東42歲許姓男子周末騎重機環島，昨天行經台11線50公里處，疑似在彎道自撞路邊護欄，連人帶車滾落3公尺深邊坡下，送醫搶救傷重不治，事發原因尚待警方釐清。

    警方初步調查，許姓男子騎著Honda Monkey Z125R特仕版機車，由屏東縣出發，一路北上行經台東、花蓮，沒想到昨下午2時30分左右，行經台11線50.7公里、豐濱鄉靜浦路段一處彎道時，疑似發生自摔意外，在自撞路邊護欄後，人車直接從護欄之間的缺口，跌落3公尺斜坡草叢。

    當時開車在許男後方的駕駛目睹摔車意外，趕緊報案求援，警消趕到現場後，先把許男從草叢搬到馬路上，而附近的海巡署岸巡人員，也協助救護人員搬運傷患，但當時許男已陷入昏迷，趕緊送往衛生福利部花蓮醫院豐濱原住民分院急救，不過許男因右大腿與右手臂變形，最後仍因傷重不治。

    警方初步調查，許男持有合格機車駕照，酒測值待驗，跟隨他後方的車輛未裝設行車紀錄器，現場也沒有監視器，車禍發生原因仍待警方調查。

    花蓮縣台11線海岸公路50公里處發生一起死亡車禍，許男疑似在彎道自撞路邊護欄，連人帶車滾落3公尺深斜坡送醫不治。（民眾提供）

    花蓮縣台11線海岸公路50公里處發生一起死亡車禍，許男疑似在彎道自撞路邊護欄，連人帶車滾落3公尺深斜坡送醫不治。（民眾提供）

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