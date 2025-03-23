清大教授罵教授「斯文掃地、丟人」 法官判無罪。（記者蔡彰盛攝）

2025/03/23 12:35

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕清華大學李姓教授認為同事黃姓教授指導的博班生，論文涉抄襲及違反學術倫理，且未經程序就召開資格考口試，在黃姓教授辦公室門口大叫「這麼丟人的人竟出現在我面前」、「大家都知道你在做斯文掃地的事」等，黃姓教授自訴公然侮辱罪及誹謗罪，新竹地方法院認為此為評論個別言論、行為的價值，而非貶損人格，且非毫無所據的抽象謾罵，且此事為公共事務議題而諭知無罪。

黃姓教授提自訴指控，前年2月13日下午在清大辦公室做學術研究工作時，李姓教授竟站門口對他大聲嚷叫「竟然敢來學校」、「所有的人都知道你包庇學生、論文抄襲，超過50％」、「這麼丟人的人竟然可以出現在我的面前」、「大家都知道你在做斯文掃地的事情」、「如果我遇到你的小孩，我會當面跟他說他爸爸做的什麼事情，沒問題，我一定都會這樣說」等語。

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由於李男音量過大，以致於研究室内陳姓教授亦打開門出來觀望，李男竟對陳姓教授說「我講一件事情，我的同事完全斯文掃地，還敢出現在辦公室」，李男繼續對他叫嚷「這樣的人為什麼敢來學校」，當下遇到走廊學生時還對學生說「來，這個是我們斯文掃地的老師，完全斯文掃地」，以致於走廊學生見狀亦急忙走動離開，李男隨後又對他大聲叫嚷「要你一輩子抬不起頭來」等語，使他極為難堪，自尊心極度受創，因此提告公然侮辱罪及誹謗罪。

法官認為，李姓教授負面評價的言論用詞雖尖酸刻薄，足使人心生不悅，感到名譽受損或不快，惟內容仍未逾越合理範圍，且所述非憑空杜撰事實而來，並可由公眾輿論自行判斷其是否公允，仍屬善意的適當評論，因此諭知無罪。

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