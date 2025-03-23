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    洗車工醉開「運兵車」撞死醫大生 中警12天怒抓28件酒駕

    台中市第六分局12天內已取締酒駕28件。（警方提供）

    台中市第六分局12天內已取締酒駕28件。（警方提供）

    2025/03/23 12:59

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區8日凌晨發生死亡車禍，23歲吳姓洗車工無照酒駕，闖紅燈高速撞上騎機車的22歲陳姓醫大生，導致陳男重傷不治，引發社會譁然，質疑酒駕零忍是否淪為口號，第六分局9日展開大執法，截至20日為止，12天內已取締酒駕28件，其中有14件酒測值超過法定標準值，依公共危險罪嫌送辦。

    經查，肇事吳男是苗栗人，高中肄業，過去曾涉鬥毆案件並多次因無照駕駛遭查獲，案發時在台中市一間洗車場工作卻依舊不改惡習，8日凌晨3時許，他酒後駕駛公司租賃網稱「運兵車」的商旅車，在西屯區撞死騎車跑外送的陳姓醫大生，事後，吳男非但未報警，反而肇事逃逸，直到警方迅速鎖定車輛，才將他逮捕到案。

    悲劇發生後，陳男父母趕往醫院認屍，當場痛哭失聲，哀痛質疑：「為何台灣的酒駕案件總是一再發生？這些人到底要奪走多少條人命？」更痛批吳是「殺人凶手」。

    此案引發社會譁然，轄區第六分局9日起展開強力取締行動，截至3月20日止，共攔查酒駕案件28件，其中14名駕駛酒測值超標，依法移送辦，警方強調，對於酒駕行為「零容忍」，絕不輕縱。

    此外，也立即派員溯源敦促飲酒場所業者（如酒店、KTV、小吃店等）應告知、勸導或提供客人代客叫車服務，如發現業者未善盡告知義務或消極不配合，除進行書面勸導、警告外，也積極運用第三方警政策略，聯合市府商業、建築、消防、衛生、稅捐等目的事業主管機關強力稽查，共同督促業者善盡防制酒駕社會責任。

    第六分局長周俊銘表示，酒精會嚴重影響駕駛人的判斷力與反應時間，增加車禍風險，甚至奪人性命，呼籲民眾飲酒後切勿存有僥倖心理，應選擇代駕、計程車或公共交通工具返家，以免釀成無可挽回悲劇，警方將持續強力執法，確保道路安全，杜絕酒駕悲劇重演。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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