不滿感情遭介入 女PO情敵個資還稱「貧乳樓鳳」被判刑

士林地院審結，認定陳女違反個人資料保護法，判處有期徒刑2月，得易科罰金。 （記者吳昇儒攝）

2025/03/23 12:09

〔記者吳昇儒／台北報導〕台北市28歲陳姓女子因不滿感情遭第三者介入，竟於在Instagram上PO出對方個資，更以「貧乳樓鳳精選」等文字，影射對方為提供性服務之女子，就連住址及大門密碼都PO上網，被害女子憤而提告。士林地院審結，認定陳女違反個人資料保護法，判處有期徒刑2月，得易科罰金。

檢警調查，陳女因不滿與自己同姓的女子介入男友感情，竟於去年1月25、26、31日間，登入自身的Instagram（下稱IG）帳號後，到對方的IG的現實動態，建立名稱：「建國北路貧乳樓鳳」之精選，並以文字影射對方為提供性服務女子，並陸續上傳被害人的臉部、真實姓名、工作地點等照片以及住址與其大門密碼等個人資訊公開於IG上。

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被害人檢視自己的IG限時動態，發現個資遭陳女外洩後，憤而對其提告。

檢警偵訊時，陳女承認有在被害人的IG上張貼其個資，但主要的動機，是要讓大家知道對方有介入他人感情的情形。檢察官偵訊後，依違反個人資料保護法將陳女起訴。

法官審理後認為，陳女竟非法利用告訴人的個人資料，侵害其隱私權，且犯後並未與對方達成和解或賠償其損害，實有不該。但考量陳女犯後承認犯行，及其犯案動機、手段等一切情狀，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

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