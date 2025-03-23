女子赴泰取佛牌只買單程票 警及時攔詐

航警協助檢視被害人通話紀錄，成功組詐。（圖由民眾提供）

2025/03/23 10:06

〔記者洪臣宏／高雄報導〕35歲朱姓女子22日前往高雄小港機場出境，卻只買赴泰國單程機票，不符合規定，高雄航警獲報關切，得知她在社群媒體TIKTOK認識男子「林凱」，指示她赴泰取佛牌，雖然朱女也曾質疑，但不法集團已先布局取得信任，朱女仍依約執行，所幸被及時攔下，否則「有去無回」。

航警局高雄分局22日接獲高雄機場航空公司櫃檯人員通報，指朱姓女子準備前往泰國，卻只買單程機票，不符入境泰國要買來回機票規定，懷疑她遭到詐騙。

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警方找到朱女詢問，得知她於TIKTOK遭暱稱「林凱」的男子主動添加好友後，依其指示自行訂購機票及旅館前往泰國，攜帶佛牌入境台灣，雙方甚至沒有談到報酬。

啟人疑竇的是，「林凱」19日就指示她攜帶1瓶洋酒，前往馬來西亞後再攜帶回來，行前「林凱」支付了機票、住宿及酒錢共4萬3千元，事後卻以不是他想要的酒，沒有出面領取。警方研判，歹徒此舉是為了測試被害人是否聽話，且取得他（她）的信任。

朱女22日再接受「林凱」指示，拿了3萬5千元機票、住宿費，前往泰國取佛牌入境台灣，不過她也曾在Line提出質疑，佛牌可以託運寄過來，為何要花那麼多錢請人帶過來？她也警覺到，佛牌已經打包好，若是違禁品，「那我身上的官司就沒完沒了」，對方回覆「你真的想太多了」。

朱女與「林凱」並未碰過面，警方告知朱女，泰國、柬埔寨等為詐騙及不法犯罪易發生的地區，前往該地區可能遭限制自由從事不法犯罪，另提供海外求職詐騙案例，成功勸阻她取消出國行程。

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航警局高雄分局勸阻被害人不要遭詐。（圖由民眾提供）

被害人曾透過通訊軟體，提出出國目的質疑。（圖由民眾提供）

被害人依詐團指示準備出國。（圖由民眾提供）

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