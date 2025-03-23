台中豐原警方加強取締 告發神岡區酒駕40件

豐原警分局加強取締神岡區酒駕，一口氣取締開罰40件。 （民眾提供）

2025/03/23 08:30

〔記者歐素美／台中報導〕台中市豐原警分局加強取締酒駕，發現轄內的神岡區有不少心存僥倖的民眾酒後駕車，致今年神岡區已發生4件酒駕事故，造成5人受傷1人死亡。為避免民眾有天高皇帝遠的迷思，豐原警分局最近集中警力於易生酒駕時段，針對神岡區各要道規劃18場封閉式大型取締酒駕勤務，總計已取締40件酒後駕車，包含6件拒測、8件行政告發及26件涉公共危險罪。

此外，豐原警分局並加強取締改裝排氣管，力求「還靜於民」！豐原警配合機車改裝排氣管認證制度於今年1月1日上路，普重機更換非原廠（改裝）排氣管，應使用經環境部噪音管制認證、且能對應機車型式的排氣管，並至監理機關檢驗合格辦理變更登記。因此在3月22日會同環保局、監理站等單位，在檢舉熱點豐原大道七段與豐工路口實施「環、警、監」聯合稽查暨取締酒駕勤務，依噪音管制法共開罰2件、空污管制法開罰1件，並查獲5件酒後駕車。

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豐原分局長林大為表示，警方將持續配合環保局以不定時、不定點聯合稽查路檢方式取締改裝噪音車輛，亦將結合路檢、巡邏等各項勤務，針對噪音車經常出入路段，加強攔查，有效遏止改裝噪音車輛。

此外，取締酒駕一直是警察的重點執法項目，警方將持續分析易生酒駕的時段、路點檢討策進編排勤務，也會透過各種管道宣導酒後勿開車，警方鄭重呼籲神岡區的居民切勿心存僥倖酒後駕車，應時刻謹記酒駕害人家破人亡的教訓，落實酒後不開車、開車不喝酒，喝酒指定駕駛或找代駕，親友間共同監督提醒，共同打造安全的交通環境。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

豐原警分局加強取締改裝排氣管，力求「還靜於民」！（民眾提供）

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