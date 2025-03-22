8旬失智翁蹲坐路旁喃喃自語「501」 龍潭警解謎團護送他回家

龍潭警方平安護道81歲失智老翁回家。（記者黃政嘉翻攝）

2025/03/22 23:50

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市龍潭區81歲邱姓失智老翁昨天（21日）早上出門散步，中午卻忘了回家的路，獨自蹲坐路旁喃喃自語。警方到場發現他未帶證件，口中不斷重複說著數字501，研判與地址有關，載老翁回派出所時看見501巷路標，邱翁脫口「就是這裡」，平安送他回家。

龍潭警分局石門派出所警員王耀民、張貴淵昨天中午12點多接獲報案趕往現場，發現邱翁只會說客語，表達不佳，不斷喃喃重複數字501，於是攙扶老翁坐上巡邏車，沿路尋找，但周遭鄰居都說不認識。

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警方要將邱翁載回派出所時，突然501巷標誌，立即轉進巷內，老翁脫口而出「就是這裡」，警方挨家挨戶詢問，平安送老翁回住處。

龍潭警分局指出，邱翁兒子見警方護送父親回來時感激不已，他說，父親失智，身體狀況不佳，當天吃完早餐出門散步，卻沒準時回家吃午餐，他焦急四處尋找，正巧遇上警方護送父親回家。

龍潭警分局長鄭文銘呼籲，家中若有長者或是需照顧的成員，請多加關懷、陪伴，儘量陪同出入，可向社會局申請安心手鍊，或為其配帶能辨識身分的手環或項鍊，以防走失。

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