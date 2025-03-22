新竹阿嬤開車撞死親戚 家屬感念生前施援手未求償

阿嬤開車撞死親戚，家屬感念生前施援手而未求償。新竹地院依過失致死罪判刑3月、緩刑2年。（記者蔡彰盛攝）

2025/03/22 23:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣陳姓阿嬤開車行經產業道路，疏未注意前方，竟撞死騎自行車的陳男，事後赫然發現二人竟是親戚，死者家屬哀痛之餘，感念本身生活困苦的陳女曾幫助過陳男，因此除保險金外並未求償，新竹地院法官也因家屬的原諒而給予陳女緩刑。

法官調查，去年7月9日下午4點多，陳女開車沿新竹縣橫山鄉未劃分向標線產業道路行駛，行經路段彎道時，竟疏未充分注意車前狀況，致與對向騎自行車的陳男發生碰撞，陳男人車倒地，頭部外傷及顱內出血，經送醫不治。

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陳女肇事後，即向到場處理事故的警員坦承肇事自首，法官認為合於刑法規定自首之要件，因此減輕其刑。

法官審酌陳女駕車未充分注意車前狀況，致與被害人騎乘之自行車發生碰撞，終致被害人死亡，其行為確有不當。然而念及陳女始終坦承犯行，且於院方調查程序中與被害人家屬達成調解。被害人家屬表示，陳女是遠房親戚，她本身生活也很辛苦，也幫過死者，就這樣和解就好了，除已經領取的保險金之外，沒有要向陳女求償，請法官依法判決即可。法官同時發現，陳女需撫養配偶與孫子、經濟狀況不佳。

法官考量陳女沒有前科，且就本案車禍係偶發之初犯、過失犯，且坦承犯行，並與被害人家屬達成調解。被害人家屬亦到庭表示同意給陳女緩刑，足見陳女確已勉力填補損害且已知所警惕，因此依過失致死罪判刑3月，並宣告緩刑2年，以啟自新。

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