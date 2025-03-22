10個月偷4500元自來水 鄰居被判刑

王姓婦人未經鄰居同意，接管偷用鄰居自來水10個月，共竊水約350度，減省水費4559元。自來水示意圖。（記者王捷攝）

2025/03/22 20:58

〔記者王捷／台南報導〕王姓婦人偷用鄰居的水，被蘇姓鄰居拒絕後，仍透過接管方式長期竊用自來水，10個月內6次偷水共約350度。台南地方法院認為她侵害他人財產權益，依竊盜罪判處拘役40日、緩刑2年，全案仍可上訴。

王婦原本獲得鄰居蘇男同意，可共用水表取水，但是雙方於2020年因嫌隙關係破裂，蘇男明確拒絕王婦繼續用水，未料王婦未另尋合法水源，從2022年6月3日起至2023年4月22日止，持續使用原接管線，竊用水表登記於蘇男名下的自來水。

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根據自來水公司出具的水費單及法院認定，王婦分別於2022年6月、8月、10月，以及2023年1月、3月與4月6次用水期間內，持續非法取用自來水，估算共竊取約350度，減少水費支出合計4559元，包括用水費、清除處理費及水源保育與回饋費等。

法院指出，王婦竊水時間長達10個月，非單一偶發行為，而是在密集時間內、基於同一犯意下，反覆實施接續犯行，應依法從一重處斷。雖然其取水手段未涉破壞或重裝管線，但明知無權使用，仍長期占用他人財產資源。

法官量刑時指出，王婦未思正當方式解決用水問題，反而持續以竊盜方式滿足生活所需，且未曾支付任何對價，顯示其缺乏尊重他人財產權的基本觀念，考量王婦經濟狀況不佳、教育程度有限，且最終與告訴人調解成立，當庭致歉並完成賠償，量處拘役40日，並給予2年緩刑。

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