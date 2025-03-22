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    清水老舊大樓塌陷 盧秀燕探視受災戶允全力協助

    清水老舊大樓塌陷，台中市長盧秀燕勘查大樓受損情況。（記者張軒哲攝）

    清水老舊大樓塌陷，台中市長盧秀燕勘查大樓受損情況。（記者張軒哲攝）

    2025/03/22 18:54

    〔記者張軒哲／台中報導〕台中市清水區中興街48年老舊透天厝5、6樓今（22）日凌晨塌陷，台中市長盧秀燕下午到場視察，同時到旅館訪視受災戶安置情形，她說，明早會加速清除崩坍物，要求局處務必做好建物周圍安全防範，以利加速災後復原。

    盧秀燕說，建築興建已接近50年，屬於一棟相當老舊的建築。根據資料顯示，當初興建時有部分工程未完工，因此5、6樓一直未有人居住。所幸在發生塌陷時未造成人員傷亡，這是不幸中的大幸。

    她說，事故發生在凌晨，立即疏散安置，提供慰問金，讓住戶能夠安心過夜。也感謝都發局及三大技師公會協助，特別是結構、土木和建築領域的專業技師在事故發生後立刻與都發局會勘。根據目前了解，4樓以下區域暫時不具危險性，已同意讓居民中午過後入內取回衣物、必需品及藥物等。

    盧秀燕說，至於整棟建築未來如何處置，部分使用、全部拆除或進行補強等，將請相關技師專業鑑定，讓市府據以做出決策。

    清水老舊大樓塌陷 ，從閒置的4樓可見屋頂凹陷，鋼筋外露。（台中市府提供）（記者張軒哲攝）

    清水老舊大樓塌陷 ，從閒置的4樓可見屋頂凹陷，鋼筋外露。（台中市府提供）（記者張軒哲攝）

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