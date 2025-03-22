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    女遭騙1800萬要花300萬「解凍」 22歲鎖匠車手被逮指「網路應徵」

    劉姓鎖匠加入詐騙集團，到三峽向被害人黃婦收取300萬元「解控自證金」。（記者吳仁捷翻攝）

    劉姓鎖匠加入詐騙集團，到三峽向被害人黃婦收取300萬元「解控自證金」。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/03/22 19:59

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城一名劉姓鎖匠上求職網加入詐騙集團，到三峽向被害人黃婦收取300萬元「解控自證金」，被員警逮獲，起出犯案手機、裝錢紙袋等證物。年輕的劉嫌辯稱頭一次詐騙，但警方在他手機與上游聯繫，有多筆地址，更發現詐團將手機丟包山區，讓劉男拿取後，依指令收贓；連「解控自證金」也是詐團自創、欺騙被害人的虛擬名詞，續追幕後犯行。

    據了解，58歲黃婦去年底在臉書上看到股票投資廣告，點擊加入詐團設立的「鴻喜雲集」Line群組，分享大批股票賺錢秘笈，自稱「陳美琳」的助理向陳婦介紹「愚果企業」投資計畫，要她下載投資APP，黃婦先投入20萬元小試身手，瞬間獲利翻倍。黃婦從去年12月起到今年1月底，陸續領出大筆資金跟詐團面交，投入1800萬元，直到最近她想領取獲利，遭詐團以「輸入帳號錯誤」為由，誆稱黃婦投資款項遭凍結，須繳交「解控自證金」300萬元解凍領款。

    心急的黃婦到處籌錢，想贖回自己投資鉅款，被丈夫發覺，察覺有異報案，夫妻報案，警方要黃婦「將計就計」，與詐團約好21日下午3時許，由黃婦帶著300萬元到住家社區1樓面交。

    三峽警分局員警埋伏社區周遭，遲未見到車手現身，眼尖員警發現社區外一名黑衣、黑帽、戴口罩年輕男子，不斷張望徘徊，頻頻用手機聯繫，研判疑犯為詐團取款車手。大批員警上前攔查男子，男子一開始否認，頻喊冤說抓錯人，但手機對話內容露餡，上游指示他收帳的內容全被員警掌握，車手改口自己來「收帳」。

    據了解，22歲劉男為鎖匠，自稱月薪僅2萬元入不敷出，3月初上網應徵詐團車手，上線允諾劉男每收一筆詐騙贓款，可抽3%當報酬，更將犯案手機丟包土城山區，再讓劉男拿取犯案；劉男辯稱第一次收款就被逮，但員警在他手機發現多筆地址，加上隨身攜帶一大包裝錢的牛皮紙袋，懷疑他是詐騙「老手」，目前擴大追查是否涉及其它詐騙案，將他依加重詐欺及洗錢法等罪，移送新北地檢署偵辦，追查隱幕後詐團。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    詐團將手機丟包山區，讓劉男拿取後，依指令收贓。（記者吳仁捷翻攝）

    詐團將手機丟包山區，讓劉男拿取後，依指令收贓。（記者吳仁捷翻攝）

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