彰化4小時逾10起公墓火警 民眾嘆每年都會發生

員林發生民眾掃墓，不慎造成「火燒厝」，墓地被燒黑一片。（翻攝臉書大員林生活圈）

2025/03/22 18:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕清明節將至，彰化各地公墓湧現掃墓人潮，今日（22日）下午有民眾前往員林市掃墓時，驚見隔壁的墓地發生「火燒厝」，且火勢迅速蔓延，讓掃墓的民眾驚慌不已，急忙通報消防隊，不到10分鐘消防隊就趕來滅火。掃墓民眾表示，每年都會發生一次，掃墓真的不要亂燒東西。

「火燒厝」畫面被分享到臉書大員林生活圈，影片可見，當時一處墓地幾乎被大火燒黑，火舌、濃煙不斷往周邊擴散，並伴隨著「逼逼啵啵」的燃燒聲，令附近掃墓民眾感到驚恐，擔心火勢亂竄燒到祖先，趕緊通報消防隊，不久消防隊抵達，迅速撲滅火勢，未釀成更大災害。

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網友留言表示「誰家的大厝被燒了」、「這是故意放火燒草木嗎」、「每年都要燒自己祖先一次」，也有人說：「清明節的日常，又要累垮消防員了」等。

彰化縣消防局統計，今日上午至中午短短4小時，已接獲10起以上雜草及公墓火警案件，彰化消防局呼籲，民眾掃墓時切勿以燃燒方式處理雜草，以免引發火災及空氣污染，若查獲違規行為，將依《消防法》及《空氣污染防制法》開罰，最高可處10萬元罰鍰，情節嚴重者將依公共危險罪移送法辦。

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