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    首頁　>　社會

    北市民宅傳喊「救命」 警闖屋內發現97歲翁倒地

    97歲的黃姓老翁，不明原因跌倒後無法起身，所幸警方迅速到場，將老翁救起。 （記者鄭景議翻攝）

    97歲的黃姓老翁，不明原因跌倒後無法起身，所幸警方迅速到場，將老翁救起。 （記者鄭景議翻攝）

    2025/03/22 15:51

    〔記者鄭景議／台北報導〕台北市文山區萬隆街一處民宅，日前突傳來「救命」的呼救聲，附近鄰居聽了趕忙報警，文山第二分局萬盛派出所巡佐夏賢國及警員許哲維迅速趕到現場，才發現原來是97歲的黃姓老翁，不明原因跌倒後無法起身，所幸警方迅速到場，將老翁救起。

    警方今日表示，當時鄰居向警方稱，只聽見屋內有老翁求救，但不知發生了什麼事，警方不敢大意，立刻通知消防隊支援，並破壞門鎖進入屋內，進入後發現97歲黃姓老翁跪趴在客廳角落，臉部朝地，身體呈現彎曲狀態，警方上前攙扶，但老翁說自己雙腳無力且疼痛，無法自行站起來，隨後由警消人員合力將他移至擔架，並送往醫院治療。

    據了解，黃翁獨自居住，當天因不明原因跌倒後無法自行起身，只能大聲呼救，幸好鄰居及時通報，才避免意外發生，警方隨後聯繫家屬，通知黃翁的傷勢與送醫情況。

    文山第二分局提醒，社會已邁入高齡化，獨居長者越來越多，呼籲民眾多關心鄰居狀況，發揮守望相助精神，確保長者安全。本次救援行動也顯示出社區合作的重要性，鄰居的警覺與警方的即時行動，成功挽救一條生命。

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