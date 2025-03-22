借200萬賓士載友去拜拜疑恍神撞緩撞車 車毀人輕傷

巫姓男子駕駛賓士轎車，行經台61線西濱快速道路王功段時，撞上外側車道的緩撞車，導致賓士車頭、車尾嚴重變形。（民眾提供）

2025/03/22 15:32

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化巫姓男子，今（22日）向友人借來一輛市價約200萬的賓士轎車，載著蔡姓友人準備前往廟宇拜拜，未料行經台61線西濱快速道路王功段時，疑因未注意車前狀況，直接撞上外側車道的緩撞車，猛烈撞擊導致賓士車頭嚴重變形，零件散落滿地，所幸巫男及蔡男僅受輕微擦傷，無需送醫。警方表示，巫男酒測值為0，確切肇事原因仍待釐清。

芳苑警分局初步調查，該起事故發生於22日上午8時38分，台61線192公里K外側車道，當時該路段正在進行移動式施工，並在緩撞車後方300公尺設置警示車，然而巫男駕駛轎車行經該處時，疑似未注意前方施工狀況，竟直接撞上緩撞車，造成車頭嚴重凹陷，車尾幾乎被削平。

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警方表示，車禍後警方到場，當時巫男及蔡男已爬出車外，2人僅受輕微擦挫傷，事後拒絕送醫，雙方駕駛均無酒精反應。警方也表示，事故後通知台中工務段協助處理，於9時20分事故排除。

據了解，巫男駕駛的賓士CLA 200，市價約197萬元，車禍造成車頭嚴重變形，車尾也被削掉一大半，幾乎報廢，維修費恐怕不菲，幸好人平安無事。

台61線西濱快速道路王功段正在進行移動式施工，一輛賓士車不慎追撞緩撞車。（民眾提供）

22日早上，台61線192公里K外側車道發生賓士追撞緩撞車車禍，賓士車頭嚴重凹陷，車尾幾乎被削平。（民眾提供）

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