清明掃墓本週進入高峰 防範雜草火警打火弟兄嚴陣以待

清明掃墓雲林縣消防局提醒「4不1要」不用火除草、不燃燒紙錢、不放爆竹、不亂丟菸蒂、垃圾要帶走。（記者黃淑莉攝）

2025/03/22 15:06

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今年清明節在4月4日有4天連假，許多民眾擔心塞車及有旅行安排會提早掃墓，雲林縣消防局表示，今（22）日起掃墓民眾會越來越多，為避免發生雜草火警，除在各公墓放置取水袋，另斗六市公所也在轄內10處公墓放置大小水桶備用。

雲林縣消防局統計，去年3、4月縣內發生雜草火警有549件，時間集中在上午10點到中午12點間，其中清明節前2週也是雜草火警的高峰期，去年清明節前1個週末同1天高達65件，光古坑鄉就有10多件，每年都要動員10多名消防、義消人員費時1、2小時滅火。

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斗六市轄內10多個傳統公墓，去年有4個發生火警，公所今年超前部署，採購33個500公升大水桶、99個可提式小水桶，放置在各公墓的角落，遇有小火源時可供應急。

雲林縣消防局長林文山表示，清明掃墓祭祖許多民眾焚燒紙錢或就地燒雜草，稍不慎即可能引發火災，建議民眾可以使用以功代金、以米代金、雙手合十祭拜、以手機播放爆竹聲取代鞭炮等方式，不要使用有火源的祭拜方式。

林文山提醍，違反《消防法》第14條田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定者，得處3000元以下罰鍰；造成空氣污染者，得依《空氣汙染防制法》處1200元以上10萬元以下罰鍰；若因放火焚燒雜草而導致發生公共危險者，有可能觸犯刑法放（失）火罪，請民眾務必留意遵守。

因應清明節掃墓現場有防火宣導取水袋備用。（記者黃淑莉攝）

斗六市公所在轄內10多處公墓放置500公升大水桶讓掃墓民眾使用。（記者黃淑莉攝）

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