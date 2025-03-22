台中大學生塗鴉客爽噴鐵捲門 隔天乖乖刷白漆復原

大學生深夜騎機車，塗鴉福新路廢棄鐵工廠鐵捲門。（讀者提供）

2025/03/22 14:59

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市霧峰區福新路廢棄鐵工廠整片鐵捲門，20日深夜遭3名24歲大學生穿蓋帽T騎士塗鴉噴漆後揚長而去，何姓老闆清晨巡場痛斥荒唐，報警後隔天21日逮捕3嫌到案，要求當晚需用白漆復原門面，否則提告求償數十萬損失，塗鴉客乖乖返回工廠刷白漆復原，警方依違反社秩法裁罰3千元。

霧峰警分局表示，福新路廢棄鐵工廠整片鐵捲門，20日深夜凌晨1時27分許，遭3名帽T騎士塗鴉，騎士效法英國怪盜塗鴉大師Banksy，爽噴漆後騎車揚長而去，何姓老闆住在對街，起床後看到超級傻眼趕緊向警方報案。

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警方調閱周邊及沿線監視器，發現黃、賴及簡姓（24歲）大學生，分騎2輛機車噴漆犯案，警方於隔（21）日以車牌追人，火速逮到塗鴉客，經查是透過社群軟體結識的大學生，為了作業成果發表，騎車到廢棄工廠鐵門「揮灑創意」。

霧峰派出所副所長鄭正昌說，何姓老闆堅稱塗鴉醜斃了，不是美化，要求恢復原狀後才願意撤回毀損告訴，21日晚間，黃男等3人趕緊帶著白漆，徹夜將鐵門恢復原狀，並取得何老闆原諒。

警方強調，任意塗鴉行為仍屬違法情事，全案依違反社會秩序維護法第90條第2款，裁罰3000元，黃男表示，被處罰徹夜刷白漆，再也不敢未經所有人同意任意塗鴉。

大學生塗鴉後帶著噴漆罐（紅圈）逃離鐵工廠。（讀者提供）

塗鴉客乖乖返回工廠刷白漆復原。（讀者提供）

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