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    花蓮秀林鄉大同大禮修路怪手摔落80米 工人命危、黑鷹馳援

    花蓮大同大禮部落修路怪手滾落80米邊坡，造成司機重傷。（消防局提供）

    花蓮大同大禮部落修路怪手滾落80米邊坡，造成司機重傷。（消防局提供）

    2025/03/22 12:54

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮秀林鄉大同大禮部落去年颱風道路受損，今天早上10點多傳出施工的怪手摔落80公尺深的邊坡，造成駕駛的工人頭部撕裂傷有生命危險，空勤總隊花蓮駐地派遣黑鷹直升機，在中午12點15分吊掛至花蓮送醫。

    消防局表示，案發上午10時15分，花蓮縣消防局指揮科接獲民眾報案，大同大禮道路一名施工人員駕駛挖掘機墜落約80公尺邊坡，患者由現場工作人員協助拉回步道上，再送往大同部落張家莊待救，患者頭部撕裂傷、腰部疼痛無法行走、意識昏迷，恐有生命危險。

    消防局除規劃地面部隊出勤，也立即申請空勤總隊支援航空器協助救援；直升機上午11時33分許空勤總隊直升機起飛，前往事故座標現場且順利發現該名患者位置，成功將患者吊掛救出，航空器定向後送至德興運動場，同時由救護車緊急送往花蓮慈濟醫院治療。

    花蓮縣消防局表示，由於事故地點手機可通訊，幸好報案的施工人員臨危不亂，配合花蓮縣消防局指揮科、依照該指示做指引及提供吊掛區域座標，順利完成此次的救援任務。

    怪手司機由空勤直升機吊掛到花蓮德興運動場送醫。（記者花孟璟攝）

    怪手司機由空勤直升機吊掛到花蓮德興運動場送醫。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣消防局請求空勤總隊支援航空器，將傷者送到花蓮德興運動場，轉送救護車。（記者花孟璟攝）

    花蓮縣消防局請求空勤總隊支援航空器，將傷者送到花蓮德興運動場，轉送救護車。（記者花孟璟攝）

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