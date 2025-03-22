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    機車蛇行跨雙黃線繞汽車打轉 要收3張罰單失血2.89萬

    機車蛇行跨雙黃線繞汽車打轉，連收3張罰單失血2.89萬元。（民眾提供）

    機車蛇行跨雙黃線繞汽車打轉，連收3張罰單失血2.89萬元。（民眾提供）

    2025/03/22 11:18

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名陳姓男子騎機車行經龍江街路口，見一輛汽車停等紅燈，竟多次跨越雙黃線繞著該輛轎車打轉，車速又忽快忽慢，疑似惡作劇耍寶，三民一分局獲報調閱路口監視器檢視，認定違反3項交通法規，共開出2萬8900元罰單。

    警方今（22）日指出，昨天上午11時陳男騎機車經三民區龍江街與遼寧一街口，與一輛轎車同向行駛，因路邊停了一輛小貨車，壓縮了汽機車混合道寛度，恰巧轎車停等紅燈，騎士必須鑽過2車之縫才能到達機車停等格內。

    陳男索性不在格內等停，就繞著該輛轎車打繞，因此，多次違規蛇行、跨越雙黃線，而且還驟然減速、煞車，險象環生，警方獲報調監視器檢視影片，發現陳男（34歲）到案說明。

    警方依涉嫌違反3項交通違規行為、罰鍰，總計罰款2萬8900元，包括在車道上蛇行，危險駕駛可處新台幣6000元以上36000元以下罰鍰；違反非遇突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處新台幣6000元以上36000元以下罰鍰；加上跨越雙黃線「不依規定駛入來車道」，可處處新台幣600元以上1800元以下罰鍰。

    機車蛇行跨雙黃線繞汽車打轉，連收3張罰單失血2.89萬元。（民眾提供）

    機車蛇行跨雙黃線繞汽車打轉，連收3張罰單失血2.89萬元。（民眾提供）

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