緬甸內戰豬仔獲救難返台！詐騙園區235台人待援 外交部已助203人歸國

泰國邊境檢查哨設立看板，示警赴緬甸工作可能被騙淪為「豬仔」。（美聯社）

2025/03/21 17:59

〔記者方瑋立／台北報導〕近年緬甸與周遭各國邊境詐騙園區以「海外工作機會」等由誆騙國人案件頻傳，外交部今（21）日證實，自2022年迄今接獲家屬等通報受困緬甸境內園區共438案，其中已協助203人歸國，仍有235人待援。鑑於緬甸邊境情勢複雜，外交部絕不懈怠，將全力疏通阻礙協處。

國人遭拐騙至泰緬詐騙園區案件頻傳，外交部亞太司副司長林宏勳表示，自從2022年接獲首起案件通報以來，至2025年3月14日止，駐緬代表處已受理438起案件，迄今已協助203人順利返國，但仍有四散在緬甸境內不同園區235人待救援。

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管理層多中國籍 中國也數千人受害

林宏勳透露，緬甸與各國接壤邊境的各個詐騙園區據系統性規模，內部運作如工廠，管理者多為中國人士，不過最大宗的受害者人數亦為中國籍，估計有數千人，此外印尼、印度、越南、日本、大馬、斯里蘭卡、泰國甚至非洲、歐洲及美洲皆有人在園區裡面。

林宏勳表示，我國國人受困樣態諸如向家人表示「我要去東南亞撈一筆，兩年後回來讓家人過好日子」，或者說「有人請我去泰國幫他運東西，幾天後就回來」等。他強調，受困國人樣態多樣，自願前往或不幸被拐騙都有可能，甚至可能同時是加害者和被害者身份兼具，重要的是只要持有我國國籍，與警政署協力確認身份後，外交部皆一視同仁全力協助救援。

不過，林宏勳說明，緬甸邊境民族武裝勢力割據並與當地中央政府對立，除政治環境複雜外，我國使節與民族武裝勢力接觸亦不妥適，但外交部仍無絲毫懈怠，持續積極與國際NGO、友我僑領協協助瞭解各園區情況，並協助脫困者安置，在完備移民程序後核發文件返國。

中藝人王星淪豬仔 泰國斷水電逼放人

林宏勳表示，2025年1月王星事件爆發為事件分水嶺，同年2月6日泰國總理貝東丹訪中會晤中國國家主席習近平，聲明合作掃蕩詐騙園區。泰國開始對園區周遭區域斷水斷電斷網，使園區基礎設施受限，並開始移轉至他處，並釋放內部外籍人士，集中由當地武裝力量看守，等候送至泰國後遣返原籍國。

他指出，然而有鑑於受害者人數眾多，泰國政府難以在其境內進行安置，僅借道讓各國籍獲釋人士，在完善「遣送計畫」後，經泰國美索直接離境。目前我國政府以循此模式在上（2）月成功協助數名國人從緬甸苗瓦迪由陸路經泰國美索，至曼谷搭機返國。

50台籍豬仔脫困 將盡速歸國

針對媒體報導相關救援計畫遇其他阻礙中斷，林宏勳說，外交部責無旁貸，將持續透過相關管道進行協助，與各方保持密切溝通，優先協助目前已脫困在留置中心待援的約50人盡速平安歸國。

據了解，緬甸境內勢力割據嚴重，政治情況複雜，該國中央政府實質控制範圍僅佔約六成，以緬甸「苗瓦迪」為例，從緬甸第一大城仰光走陸路前往，途經各種關卡，至少須耗費半天一日，但從該地開車至泰國美索卻僅須半小時。

近年國人「出國打工」卻淪為詐騙「豬仔」新聞頻傳，然而至今外交部卻仍持續接獲家屬、民代通報親人受困，外交部也指出，真實受困人數雖然應遠超通報數量，但也不必無限上綱。國人每年赴泰旅遊人次仍已百萬計，外交部會基於善意提醒，將安全狀況如實呈現於旅遊警示燈號網站。

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