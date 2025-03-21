百萬名車故障來不及修！基隆女車主發不動瞬間起火

基隆市信義區麗景江山社區昨晚發生一起火燒車意外，火勢迅速控制。女車主說，還來不及修車就燒起來。（記者林嘉東翻攝）

2025/03/21 10:47

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市信義區麗景江山社區昨晚發生一起火燒車意外，一輛停在社區地下停車場的轎車突然引擎室冒煙，接著出現火花，車頭瞬間起火燃燒。基隆市消防局獲報馳援，迅速控制火勢。莊姓女車主驚魂未定說，車子最近故障，原訂今（21日）就要去修車了，想不到還沒修，車子就燒起來了。

基隆市消防局昨晚9時許獲報，深溪路麗景江山社區地下停車場發生一起火燒車意外，消防員趕抵時，車頭引擎已起火燃燒，持續用水降溫，並啟動社區排煙設備，防止煙火往樓上竄升，並於10分鐘後撲滅火勢。

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車火撲滅後，52歲莊姓女車主告訴警消，她的車子原本就有故障，原本今天要去修車，起火前她發動2、3次都無法發動，後來引擎蓋開始冒煙及起火花，接著車頭就燒起來；她趕緊打119報案。

警消調查，莊女的車是市價百萬餘元的進口奧迪轎車，起火原因還有待進一步調查釐清。

基隆市信義區麗景江山社區昨晚發生一起火燒車意外，火勢迅速控制。女車主說，還來不及修車就燒起來。（記者林嘉東翻攝）

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