彰化139線跑山聖地 騎士1分鐘壓車2次二審逆轉敗訴

李男騎紅牌重機在彰化縣139縣道，1分鐘兩次壓車過彎挨罰，一審判決他勝訴，二審逆轉改判他敗訴。（警方提供）

2025/03/21 10:18

〔記者張瑞楨／台中報導〕李姓男子於2023年2月7日下午，騎紅牌重機車行駛於彰化縣知名的139線道，他於彎道兩度「壓車」，警方開出兩張「危險駕駛」罰單，重罰1萬8000元並吊扣車牌6個月，李男提起行政訴訟並指稱，他為求穩定而「內傾姿勢過彎」，台中高等行政法院地方庭認為，他是「壓車」降低重心以利過彎，難以認定是危險駕駛，判決罰單撤銷，公路局台中區監理所上訴該法院的高等庭，二審大逆轉，認定他是「以危險方式駕車」，改判他敗訴，李男又提起再審之訴，由法院審理中。

彰化縣139線是知名的跑山路段，也是車禍頻傳的道路，李舍咖啡店至少林寺路段，甚至被稱為「死亡彎道」，2023年5月至8月，短短3月，共計3名騎士於這處彎道撞死。

請繼續往下閱讀...

高等法院地方庭判決書指出，李男騎大型重機車（紅牌），上述時間行駛139線道，他「內傾姿勢過彎」，亦即俗稱的「壓車」，被檢舉達人錄影，向彰化縣警察局彰化分局舉發「危險駕駛機車」，警方開兩張罰單，重罰1萬8000元，應參加道路交通安全講習，且吊扣車牌6個月，李男向台中高等行政法院地方庭提起行政訴訟。

李男主張，此路段是雙向單車道，無其他用路人，他也沒有飆車、競速、逼車、蛇行等危險行為，行車路線都保持穩定，他為求穩定而以內傾姿勢過彎行駛，不能以他「壓車」即認定是危險駕駛，聲明撤銷罰單。

被告的公路局台中區監理所答辯說，李男於當天下午4時38分1至4秒「壓車」，間隔僅1分鐘，又於39分6至9秒「壓車」，右膝蓋接近道路地面，大幅度變換機車重心，易生機車失去抓地力而傾倒等危險，警方裁罰有據。

法官認為，道路交通管理處罰條例所指的「危險駕駛」，並沒有明確定義，但勘驗影片可見，李男雖兩次於彎道處向右傾壓過彎，但除了膝蓋一度接近路面外，其餘都是正常騎乘，且「壓車」時的車速正常，穩定行駛車道內，除了後方有開車的檢舉達人之外，並無其他人車，難以認定李男是「危險駕駛」，判決撤銷罰單。

不過，台中高等法院高等庭二審卻認為，這2處連續彎道都有「慢」字警告標線，彎道曲率甚小，視距甚短，未減速慢行，無從提防對向來車，李男卻沒減速，沒有注意車前狀況，而是高速向右傾壓車身，膝蓋幾乎貼近路面，身體橫出車身佔據近一半車道，急馳於車道中心線邊緣，稍有不慎極易滑倒，或與對向汽機車相撞，已屬於「以危險方式駕車」，改判李男敗訴，全案確定。

李男提出再審之訴，質疑警察開罰是執法過苛，造成冤假錯案，台中高等行政法院審理中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法