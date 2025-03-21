京華城案開庭 柯文哲：絕不會逃亡也不會串證

2025/03/21 00:24

〔中央社〕台北地方法院審理京華城案，今天召開準備程序庭，另就是否延押詢問意見。檢察官認為柯文哲仍有逃亡、勾串之虞，應該繼續羈押。柯文哲則強調自己不會逃亡，「也沒什麼好串的」。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年12月26日偵查終結，依貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪、圖利、公益侵占、背信等罪起訴柯文哲等11人，並具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

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台北地方法院今天再開準備程序庭，上午提訊在押被告威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，下午提訊前台北市長辦公室主任李文宗及柯文哲。柯文哲為首次提訊。現場旁聽席有柯文哲妻子陳佩琪、母親何瑞英及多名民眾黨公職。

北院晚間就柯文哲是否延押詢問檢察官、柯文哲的意見。公訴檢察官一開始強調台灣的司法不是政治工具，不容誣蔑，並指柯文哲在沒有證據的情況下就質疑認罪的彭振聲、邵琇珮等人受到不正訊問，是隔空施壓共同被告。

檢方表示，柯文哲之前強調「公開透明」，但柯文哲不只收沈慶京的錢，「有錢就收」、「收財團的錢難道就透明了？」對於扣案的隨身碟，柯文哲偵查期間提到記載姓名、數字是要「看誰幫過忙」，卻在法庭上說不知道，分明是在裝傻。

檢方認為，柯文哲的羈押原因仍然存在，建請法院繼續羈押，至少要到交互詰問後再考慮其他可能性。

柯文哲則再度質問檢方查洩密都沒查到任何東西，根本是縱容，給全台灣很壞的示範，他要求「起訴書誰寫的？叫他出來」質疑檢察官林俊言的程序正義，並指北檢被林俊言整慘了，不是被林俊言騙了就是共犯。

柯文哲表示，既然京華城違法，為什麼都委會通過？檢察官收押他時，起訴書才多少內容，根本是檢方下不了台，如果最後他無罪，司法不就垮台，「檢察官查不出來是我的錯嗎？能力不好是我的責任嗎」，除非檢察官的政治目的就是要把他關在裡面。

政治獻金部分，柯文哲說，他從來沒看過木可公司的帳目，在他心裡認定錢是大家（小草）捐的，他絕對沒有侵占或犯罪的念頭。

柯文哲強調自己絕對不會逃亡，過去小草都會喊「只要阿伯不放棄，小草不會放棄」，現在要倒過來「只要小草不放棄，阿伯就不會放棄」。對於電子腳鐐，柯文哲提到「只要我不尷尬，尷尬的是你們」，如果要他戴電子腳鐐，他就戴著參加大甲媽遶境。

柯文哲說，串證也沒什麼好串，因為資料就那些。曾經有法警告訴他，其實檢察官不想抗告，是上面逼迫要抗告，「誰寫的起訴書就叫他出來，我來跟他對質」。（編輯：楊昭彥）1140321

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