澎湖教召整備玩「大老二」 陸軍2士官記大過

陸軍歐姓、陳姓上士教召期間，聚眾打牌影響作息，被懲處記大過，不服提起行政訴訟，被高雄高等行政法院駁回。（記者鮑建信攝）

2025/03/20 23:17

〔記者鮑建信／高雄報導〕陸軍歐姓、陳姓上士參加澎湖後備軍人教召期間，凌晨在體育館內，聚眾打牌影響他人作息，經軍方記大過懲處後，2人打官司翻案，被高雄高等行政法院判決駁回。

據了解，2023年10月9日，陸軍在澎湖縣澎南國中體育館教育召集整備時，歐姓和陳姓上士分別任職後備旅旅部及旅部連上士預算財務士、後備指揮部上士班長，並於凌晨在館內聚眾打牌，影響他人作息，經軍方核定和記大過1次。

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歐、陳不服指出，在場打牌者僅4人，人數非隨時可以增加，不符「聚眾」定義。況且，當時館內燈火通明，並有人在打籃球，打牌行為未「影響他人休息」，加上場地未對外開放，不會影響軍譽。

又說，撲克牌為營區內橋牌社團所使用，不是違禁物品，他們也不是在營區，更無賭博性質，被依「言行不檢」記大過，恐影響服役工作，要求撤銷懲處。

高高行調查，歐等人在執行教召任務整備期間，打撲克牌「大老二」遊戲，以牌局輸贏作為隔日採買飲料早餐資金，另有多人在旁觀賞，甚至嚴重影響他人作息，軍方依軍懲法等有關規定記大過，並未違反比例原則，判決2人敗訴，尚未定讞。

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