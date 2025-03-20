男扮女裝「金髮假義消Yuki」CPR亂壓溺水男童 安全推廣協會譴責

戴金色假髮穿短裙男扮女裝的「Yuki」對男童急救，引發輿論討論，「台灣愛陌生安全推廣協會」譴責他假冒身分。（記者張瑞楨翻攝）

2025/03/20 16:38

〔記者張瑞楨、黃旭磊／台中報導〕台中市北屯區3歲鄭姓男童本月16日洗澡時溺水，台中市消防局救護員馳抵，卻有一位身穿EMT（緊急救護員）消防分隊制服與短裙，頭戴金色假髮、男扮女裝的「熱心民眾」，尾隨進入為男童CPR，但男童仍送醫不治，鄭父強烈質疑「假義消」亂入，對兒子肚子亂壓，此人自稱是「Yuki」，宣稱是見LINE群組「聽見AED」有急救訊息，熱心而來幫忙，對此，設置此群組的「台灣愛陌生安全推廣協會」發表譴責聲明。

該協會強調，此人曾在16日「聽見AED」社群上傳EMT執照，但隨後刪除，未進入身份審核階段，18日再度上傳EMT證照，「無法對應至有效發照單位」（疑似假冒身份或偽造），對於男童死亡，協會表達最深關懷，此案發生之後，該協會已經停止「Yuki」帳號。

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「台灣愛陌生安全推廣協會」並譴責，這個人的身分不實，急救現場需要的是信任與專業，而不是錯誤的身分陳述。人人皆可急救是我們的理念，此理念建立於大眾互相的信任，「冒用身分只會破壞這份信任，我們無法接受並嚴正譴責這件事」。

「台灣愛陌生安全推廣協會」發表譴責聲明，「冒用身分只會破壞這份信任，我們無法接受並嚴正譴責這件事」。（記者張瑞楨翻攝臉書）

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