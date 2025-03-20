京華城案開庭》四叉貓北檢告發死亡連署 見小草人不多「有點失望」

罷免潮出現「死亡連署」，四叉貓到北檢按鈴告發。（記者王冠仁攝）

2025/03/20 16:08

〔記者王冠仁／台北報導〕前台北市長柯文哲涉京華城容積率弊案，台北地院今天開庭審理；網紅「四叉貓」劉宇為了「靠近」柯文哲一點，今天下午到北檢按鈴告發近來罷免潮中出現「死亡連署」情形；他受訪表示，沒想到今天到場的「小草」人數不多，有點失望。

劉宇說，今天柯文哲案開庭，他想要到現場來，但是又擔心現場小草太多，他會擠不到前面來；他想到近來罷免風潮四起，其中有許多「死亡連署」，陸續有人被告發。他於是在昨晚挑了一個沒人告發的死亡連署案來告發，「這樣就有合理的理由可以走到這邊」。

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劉還說，他昨晚寫好訴狀，今天走到北檢外，卻發現現場支持者沒有很多，早知道就不要寫可以直接過來。

劉宇指出，以前柯文哲案開庭時，北檢外都聚集了大批小草，塞滿整個北檢外，他才準備告發狀，想要「大大方方」走進來，結果今天現場小草人不多，他覺得滿失望的。

話鋒一轉，劉宇表示，他認為死亡連署是一種很惡劣的行為，不應該持續下去。他今天告發的死亡連署，是發起罷免新北市議員陳乃瑜的曾濬，其連署案的「死亡率」是2.7%，他認為這個數據很誇張，很可能是抄到老舊名單。

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