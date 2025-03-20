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    批棒球教練猥褻男童「台中之恥」 江和樹：盧媽媽有照顧市民嗎？

    棒球教練有前科仍獲聘涉猥褻男童，被害男童母親（左）泣訴教育局未把關。（記者黃旭磊攝）

    棒球教練有前科仍獲聘涉猥褻男童，被害男童母親（左）泣訴教育局未把關。（記者黃旭磊攝）

    2025/03/20 16:07

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市某國小棒球教練，涉嫌從2004年年暑假起，先後獲聘擔任至少兩間國小猥褻41童，檢方依據「強制猥褻罪」等罪嫌起訴高達90罪，台中市議員江和樹今天痛批，教練猥褻男童獲判緩刑，竟還受聘擔任某國小教練，是「台中之恥」。

    江和樹帶著受害男童的媽媽、律師出面表示，市長媽媽盧秀燕要擔起責任，拜託市長媽媽，這在全國各地從沒發生過，已有41個男童遭到猥褻，最小受害男童才4歲，這是「台中之恥」，盧媽媽有在照顧台中市民嗎？市長自己也有小孩，請問倘若發生在自己身上受得了嗎？

    台中市教育局指出，棒球教練於去年10月26日遭家長檢舉渉性平案件，18日召開校長成績考核委員會對前校長予以記大過2次，現任校長予以申誡1次處分。

    由於教練2004年暑假先後猥褻3名男童，因坦承犯行賠償和解，獲判緩刑，時隔7年竟變本加厲，從2018年至2024年長達7年，利用擔任國小棒球隊教練之便涉及猥褻球員，竟閃過台中市府早已上線3年的「不適任教師查詢系統」，對此監察院已申請自動調查。

    至於校方未依規定於進用前及進用後，定期至「各教育場域不適任人員通報及查詢系統」核實確認進用人員資格，經教師成績考核委員會審議，決議自108學年度起，歷任體育組長3人及學務主任3人各申誡一次。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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