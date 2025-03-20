偷吃代價！酒店王子把3386萬豪宅奉上 老婆還想要1361萬

太太已拿到3000多萬元的房產，續要老公再給他1361萬元，但被判敗訴。（情境照）

2025/03/20 16:16

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對結婚15年的夫妻，多金的老公，擁有不少間房子，他樂當「酒店王子」，經常帶酒女上摩鐵，太太忍無可忍，使出殺手鐗，要求老公只要再「偷吃」就要賠她「一棟房子」及200萬元的賠償金。老公簽下保證書，不料去中國出差時遇到「致命的吸引力」，流連愛巢不歸，被老婆抓個正著。面對自己簽下的保證書，老公無可抵賴，把1棟3386萬豪宅奉送給老婆，兩造今已簽字離婚。

老婆去年把房子出售，得款3386萬元。但太太聲稱老公和公公向她借1千多萬元，拒不還錢，她到法院請求丈夫應履行約定賠償支付1361萬及賠償精神損失，法官認為，請求無法律依據，判太太敗訴。

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法官的理由是，太太已出售房地並已取得款項，先生已履行該條件，請求支付1361萬元缺乏法律依據。

判決書指出，丈夫在婚姻期間多次外遇，於2018年11月12日，雙方簽訂了一份保證書。該保證書約定，若男方再次背叛婚姻，得將3000多萬豪宅歸女方所有，並支付200萬元賠償金。丈夫於2020年4月至5月間在大陸地區再次外遇，太太因此要求丈夫履行保證書中的義務。

老公承認在中國出差時與一名酒店女子短暫交往，他已履行保證書中房地產轉歸原告所有。至於女方要求返還被告父親的借款，他否認有向原告借款1361萬元。

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