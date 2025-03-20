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    駕駛注意！開車門害摔車 彰縣去年264件、182人受傷

    路邊轎車車門突然打開，騎機車的婦人閃避不及撞上車門噴飛倒地。（圖由警方提供）

    路邊轎車車門突然打開，騎機車的婦人閃避不及撞上車門噴飛倒地。（圖由警方提供）

    2025/03/20 14:23

    〔記者湯世名／彰化報導〕駕駛注意！彰化市大埔路19日發生休旅車停路邊，駕駛突然打開車門，導致後方機車騎士閃避不及撞上受傷事件，彰化縣警局統計，去年全縣共發生264件開車門不當導致追撞的事故，共造成182名騎士受傷，呼籲駕駛開啟車門時，遵循安全開關車門步驟，避免後方機車追撞釀禍。

    1名婦人前天騎機車行經彰化市大埔路時，1輛停放路邊的休旅車車門突然打開，婦人閃避不及撞上車門噴飛數公尺遠，消防員為婦人包紮，僅膝蓋、手肘挫傷，員警直呼婦人幸運，所幸當時後方沒有車輛經過，否則後果不堪設想。

    彰化縣警局統計，前年全縣共發生269件開車門不當造成的車禍，共有176人名機車騎士受傷，車損共93件；去年則有264件，共有182名騎士受傷，車損共87件。

    彰化警分局指出，汽車駕駛未注意後方直行的機車，突然打開車門致追撞肇禍，依道路交通處罰條例第56之1條，可處汽車駕駛人2400元以上4800元以下罰鍰。警方建議，民眾在開啟車門時，可遵循安全開關車門步驟，亦即先看照後鏡（中間照後鏡、左邊照後鏡），再轉身向後查看，確認安全沒有人車後，若是駕駛則用右手開車門到適當縫隙，乘客則用左手開車門，最後在確認安全後盡速下車並關車門。

    駕駛打開車門未注意後方機車，機車騎士閃避不及撞上車門噴飛倒地。（圖由警方提供）

    駕駛打開車門未注意後方機車，機車騎士閃避不及撞上車門噴飛倒地。（圖由警方提供）

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