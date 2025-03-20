花蓮玉里台電高壓電施工人員 遭電弧灼傷起火送醫

花蓮玉里發生台電施工造成人員灼傷，由消防局送醫。（消防局提供）

2025/03/20 13:45

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣玉里鎮中華路今天上午有台電人員進行高壓電施工時，不慎引發電弧造成顏姓工作人員觸電，衣物還起火燃燒，所幸立刻被救下來送醫，台電表示，事故原因是因接地作業前沒有確實依程序檢查電路有無帶電，將要求包商確實依照SOP作業。

花蓮縣消防局今天早上9點多接獲報案，玉里鎮中華路89號前有一名台電施工人員進行高壓電作業，觸及高壓電，傷者身上還著火，玉里消防分隊趕往查看，現場領班向消防隊表示，傷者執行高壓電作業時，不慎遭電弧電傷！

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消防局表示，當場評估傷者意識清楚，生命徵象穩定，右手及脖子處有電灼傷，面積約10％，臉部有燒燙傷約5％，左手也有1％電灼傷，由工程人員攙扶至91車擔架床，救護人員將傷者送往玉里慈濟醫院緊急治療。

台電表示，事故發生時間是今天早上8時59分，當時台電花蓮區處工務段承攬商的顏姓工作人員，進行更換架空LS開關作業時，未依標準作業程序（檢電、掛接地），在未確實檢電、線路仍帶電情況下進行接地作業，發生電弧灼傷事故。

台電表示，當下顏姓工作人員意識清楚，領班立即撥打119救護車緊急送醫，目前持續在院治療，區處已指派工務段經理前往事故現場並前往醫院探視及關心狀況，並提供承攬商必要協助，也請包商務必確實依停電作業標準程序作業（穿戴護具、確實剪電及接地），避免類似事件再發生。

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