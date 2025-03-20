鯊魚機墜濁水溪日籍男子燒成焦屍 母親求償近2000萬

彰化縣溪州鄉順風飛行場輕航機墜機，機上2人身亡。（民眾提供）

2025/03/20 13:55

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化溪州鄉順風飛行俱樂部，2年前發生鯊魚機墜機濁水溪起火，造成54歲教練林國裕及18歲日籍男子燒成焦屍，經運安會調查，是林姓教練在爬升過程中操作不當，檢方將順風協會理事長和地面管制人員不起訴處分，媽媽不服，再議被駁回，再向法院提起自訴，近日也遭駁回。但媽媽向順風飛行協會求償1949萬元，目前審理中。

此事發生於2023年3月16日，日籍男子在順風飛行協會進行超輕型飛機體驗飛行時，因飛機失控墜毀和教練同時身亡。國家運輸安全調查委員會的報告指出，事故原因是林姓教練未遵守飛行手冊規定，在低空進場過程中操作失誤，導致飛機失速墜毀。教練的過失與男子的死亡結果存在直接的因果關係。

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彰化地檢署對順風協會理事長饒自強，與呂姓地面管制人員作出不起訴處分後，日籍男子之母再議，但遭高檢署台中分署駁回。媽媽再向法院提起自訴，希望追究饒、呂兩人責任，也遭駁回，惟媽媽向順風飛行協會民事求償1949萬元，目前仍在彰化地院審理中。

就刑事部分，日男母親主張，饒自強作為順風協會理事長及飛機所有人，對飛機的維護和飛行安全負有監督責任；呂男作為地面管制人員，在林姓教練告知要進行低空進場時未予以制止，也應承擔一定的責任，在事故發生當日非核准飛行時間內進行飛行活動，並未向民航局相關單位申請許可，涉嫌詐欺取財未遂。

與出事同款的鯊魚機。（翻攝自「順風飛行俱樂部」臉書網頁）

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