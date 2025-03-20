為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    馬公清晨連爆砸店、砸車糾紛！2人遭車撞傷 警逮4嫌

    澎204號縣道某二手車行店面，深夜遭人砸毀。（馬公警分局提供）

    澎204號縣道某二手車行店面，深夜遭人砸毀。（馬公警分局提供）

    2025/03/20 10:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公清晨不平靜！澎湖主要幹線204號縣道某二手車行店面玻璃，突遭人持棍棒砸毀，警方據報，立即啟動快打部隊趕往現場處理，並依據監視器迅速查獲4名涉案嫌疑人，當警方偵訊之際，又傳出另間商家前停放車輛遭砸，現派人蒐證，釐清2案關聯性。

    馬公警分局調查指出，今（20）日清晨4時30分許，110通報澎湖縣道204號線某二手車行，有人持棍棒毁損店家大門，馬公警分局獲報後，立即啟動快打警力抵達現場，但相關涉案人士早已離開，因此馬公警分局立即循線追緝。經調閱監視錄影系統查看，鎖定涉案3台車輛及4名相關人士，旋即出動優勢警力四面追緝，並於上午6時30分許帶回馬公警分局文澳派出所製作筆錄釐清案情。

    警方偵辦時，又在上午6時許接獲，指稱澎湖縣道204線停放在某商家前車輛，也遭人砸毀，由於2地接近，案發時間相連，經文澳所員警深入偵詢發現，原來是雙方因金錢糾紛早有嫌隙，爆發連串砸店與砸車糾紛，衝突中有人開車衝撞，導致2人受傷送醫，警方深入調查了解中。

    由於全案有人駕駛權利車尋仇，試圖躲避追緝，但馬公警分局對權利車的管理嚴謹，除併案擴大偵處，並以車追人，迅速查獲，馬公警分局以鐵腕行動展現絕不允許暴力行為挑戰公權力的態度，相關涉案人偵詢後移送澎湖地檢署偵辦。

    警方據報後，出動快打部隊前往現場。（馬公警分局提供）

    警方據報後，出動快打部隊前往現場。（馬公警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播