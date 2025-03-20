馬公清晨連爆砸店、砸車糾紛！2人遭車撞傷 警逮4嫌

澎204號縣道某二手車行店面，深夜遭人砸毀。（馬公警分局提供）

2025/03/20 10:44

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公清晨不平靜！澎湖主要幹線204號縣道某二手車行店面玻璃，突遭人持棍棒砸毀，警方據報，立即啟動快打部隊趕往現場處理，並依據監視器迅速查獲4名涉案嫌疑人，當警方偵訊之際，又傳出另間商家前停放車輛遭砸，現派人蒐證，釐清2案關聯性。

馬公警分局調查指出，今（20）日清晨4時30分許，110通報澎湖縣道204號線某二手車行，有人持棍棒毁損店家大門，馬公警分局獲報後，立即啟動快打警力抵達現場，但相關涉案人士早已離開，因此馬公警分局立即循線追緝。經調閱監視錄影系統查看，鎖定涉案3台車輛及4名相關人士，旋即出動優勢警力四面追緝，並於上午6時30分許帶回馬公警分局文澳派出所製作筆錄釐清案情。

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警方偵辦時，又在上午6時許接獲，指稱澎湖縣道204線停放在某商家前車輛，也遭人砸毀，由於2地接近，案發時間相連，經文澳所員警深入偵詢發現，原來是雙方因金錢糾紛早有嫌隙，爆發連串砸店與砸車糾紛，衝突中有人開車衝撞，導致2人受傷送醫，警方深入調查了解中。

由於全案有人駕駛權利車尋仇，試圖躲避追緝，但馬公警分局對權利車的管理嚴謹，除併案擴大偵處，並以車追人，迅速查獲，馬公警分局以鐵腕行動展現絕不允許暴力行為挑戰公權力的態度，相關涉案人偵詢後移送澎湖地檢署偵辦。

警方據報後，出動快打部隊前往現場。（馬公警分局提供）

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