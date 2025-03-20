惡保母虐死1歲剴剴！ 「巴毛律師」點名兒福聯盟才是最根本源頭

剴剴案昨日第四度開庭，北院外聚集大量民眾集會聲援。（資料照）

2025/03/20 11:03

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童剴剴（化名），卻在2023年涉嫌與胞妹將剴剴虐待致死，案件引起社會公憤。涉案劉姓保母姊妹與專責社工遭逮捕，並於昨（19）日進行第四次開庭。對此，臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文呼籲，不要忘記兒福聯盟，直呼「其實他們才是最根本的源頭」。

這起保母凌虐致死案引發社會廣泛關注，不僅在網路上掀起「剴剴案不能沉」的討論，許多媽媽、民間團體與藝人昨日也紛紛現身台北地方法院外，超過300人一同聲援剴剴並舉標語高喊「虐童零容忍」。

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知名律師「巴毛律師」昨（19）日在臉書發文表示，輿論多聚焦在劉姓惡保母跟陳姓社工，但兒福聯盟作為轉介單位，卻未嚴格審查，因此她想請大家不要忘記兒福聯盟，「剴剴會遭遇到這樣的事情，其實他們才是最根本的源頭」。

該貼文已獲得上萬人按讚，網友紛紛留言痛批，「沒想到上面還有更大的源頭」、「對，體制上他們享有最大社會資源卻沒接住剴剴，需要大大改變他們接案轉介的漏洞」、「沒錯！這位保母是兒福聯盟轉介的，到底怎麼審核的」、「拒捐款給兒福」。

此外，國民黨立委王育敏當時擔任兒福聯盟董事，在立法院安排剴剴案專案報告時，卻無視利益迴避原則，引發輿論反彈，網友們也紛紛在留言區痛批，「還有王育敏」、「王育敏出來面對」、「別讓王育敏逃了」。

國民黨立委王育敏。（資料照）

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