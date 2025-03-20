為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    惡保母虐死1歲剴剴！ 「巴毛律師」點名兒福聯盟才是最根本源頭

    剴剴案昨日第四度開庭，北院外聚集大量民眾集會聲援。（資料照）

    剴剴案昨日第四度開庭，北院外聚集大量民眾集會聲援。（資料照）

    2025/03/20 11:03

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕台北市劉姓保母受兒福聯盟委託照顧新北市1歲男童剴剴（化名），卻在2023年涉嫌與胞妹將剴剴虐待致死，案件引起社會公憤。涉案劉姓保母姊妹與專責社工遭逮捕，並於昨（19）日進行第四次開庭。對此，臉書粉專「巴毛律師混酥團」發文呼籲，不要忘記兒福聯盟，直呼「其實他們才是最根本的源頭」。

    這起保母凌虐致死案引發社會廣泛關注，不僅在網路上掀起「剴剴案不能沉」的討論，許多媽媽、民間團體與藝人昨日也紛紛現身台北地方法院外，超過300人一同聲援剴剴並舉標語高喊「虐童零容忍」。

    知名律師「巴毛律師」昨（19）日在臉書發文表示，輿論多聚焦在劉姓惡保母跟陳姓社工，但兒福聯盟作為轉介單位，卻未嚴格審查，因此她想請大家不要忘記兒福聯盟，「剴剴會遭遇到這樣的事情，其實他們才是最根本的源頭」。

    該貼文已獲得上萬人按讚，網友紛紛留言痛批，「沒想到上面還有更大的源頭」、「對，體制上他們享有最大社會資源卻沒接住剴剴，需要大大改變他們接案轉介的漏洞」、「沒錯！這位保母是兒福聯盟轉介的，到底怎麼審核的」、「拒捐款給兒福」。

    此外，國民黨立委王育敏當時擔任兒福聯盟董事，在立法院安排剴剴案專案報告時，卻無視利益迴避原則，引發輿論反彈，網友們也紛紛在留言區痛批，「還有王育敏」、「王育敏出來面對」、「別讓王育敏逃了」。

    國民黨立委王育敏。（資料照）

    國民黨立委王育敏。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播