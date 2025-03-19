假水保真棄廢！男租沙鹿農地倒廢棄物1萬噸獲利6800萬

嫌犯在沙鹿區山坡地規棄置並回填營建廢棄物，違法回填、堆置廢棄物達1萬公噸。（環保局提供）

2025/03/19 17:27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市府環保局指出，去年7月接獲民眾反映，沙鹿區山坡地遭違規棄置並回填營建廢棄物，隨即派員現地勘查及進行監控，通報台中地檢署偵辦，現場違法回填、堆置廢棄物達1萬公噸，不法獲利估算超過6800萬元，「假回填土方真棄置廢棄物」，檢方依違反廢棄物清理法及水土保持法起訴。

環保局說明，謝姓嫌犯於去（2024）年2月起向不知情地主承租位於台中市沙鹿區的土地，夥同楊姓、林姓及陳姓嫌犯等人架設圍籬，收受來源不明的營建混合物，並從事整地、堆置及掩埋行為，「假借水土保持之名」，實際從事非法回填廢棄物的犯罪行為，違規使用面積達5600多平方公尺。

請繼續往下閱讀...

專案小組獲報後，8月間展開監控、埋伏及蒐證，待時機成熟，當場查獲謝嫌等人駕駛營業貨運曳引車及挖土機從事整地、傾倒及掩埋廢棄物行為，依現行犯逮捕並查扣營業貨運曳引車1台、挖土機2台及發電機1台。

中市環保局長陳宏益表示，為杜絕環保犯罪案件，檢警環等機關已組成聯合查緝機制多年，業者勿心存僥倖以身試法，如涉及違反廢棄物清理法，可處1年以上、5年以下有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金。

環保局也提醒，土地出租人勿貪圖小利而因小失大，請務必慎選租賃對象及確認承租用途，並加強巡視，善盡「土地管理」責任，避免土地或廠房遭非法棄置。如土地出租人未善盡管理義務，依據廢棄物清理法第71條規定，出租人亦需負起環境復原的狀態責任。民眾若發現重大環保污染情事，可利用環保局報案專線04-23280380或免付費專線0800-066666通報。

嫌犯在沙鹿區山坡地規棄置並回填營建廢棄物，利用挖土機阻擋外來車輛進出入。（環保局提供）

嫌犯在沙鹿區山坡地規棄置並回填營建廢棄物，嫌犯指認發電機等犯案工具。（環保局提供）

嫌犯在沙鹿區山坡地規棄置並回填營建廢棄物，警方帶嫌犯勘查現場。（環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法