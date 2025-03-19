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    「剴剴案」引爆群眾怒火 今再次開庭300群眾包圍北院

    群眾到場聲援。（記者陳志曲攝）

    群眾到場聲援。（記者陳志曲攝）

    2025/03/19 15:19

    〔記者王冠仁／台北報導〕北市1歲男童「剴剴」在前年底疑似遭保母受虐逾3個月休克身亡，這起案件今天在台北地院第4度開庭，再次引起全民關注。今天中午1時許，陸續有上百位群眾前往台北地院寶慶院區外集結，目前已有將近3百位群眾到場；轄區警方表示，這些群眾幾乎都是自發性到場聲援，但為了維安考量，警方也派出20多名警力到現場周邊進行維安、交管，嚴防突發狀況發生。

    警方指出，剴剴今天將第4度開庭的消息曝光後，網路上就陸續有民眾號召要在今天前往台北地院寶慶院區外集結聲援；台北101董事長賈永婕昨天也在臉書上張貼相關資訊，她今天下午也到場現身。警方為了因應群眾聚集，今天早上就派員到現場設立改道牌，畫設群眾意見表達區，確保北院寶慶院區周邊交通與秩序，目前已有近3百位群眾到場聲援。

    這些聲援群眾高舉各式標語，包含，「虐童致死，唯一死刑」、「虐童零容忍」、「救救可憐的孩子」、「人神共憤、喪心病狂」等，現場民眾群情激憤。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    群眾到場聲援。（記者陳志曲攝）

    群眾到場聲援。（記者陳志曲攝）

    群眾到場聲援。（記者陳志曲攝）

    群眾到場聲援。（記者陳志曲攝）

    群眾到場聲援。（記者陳志曲攝）

    群眾到場聲援。（記者陳志曲攝）

    群眾到場聲援。（記者陳志曲攝）

    群眾到場聲援。（記者陳志曲攝）

    群眾到場聲援。（記者陳志曲攝）

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