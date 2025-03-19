為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    馬公資收場又「發爐」 濃煙蔽空臭味難聞

    馬公資源回收場失火，澎湖縣政府消防局現場部署水線灌救。（記者劉禹慶攝）

    馬公資源回收場失火，澎湖縣政府消防局現場部署水線灌救。（記者劉禹慶攝）

    2025/03/19 13:06

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於台電澎湖區營業處後方的工業區資源回收場今（19）日再度「發爐」，由於現場堆置大量易燃物，加上強烈東北季風助長，火勢一發不可收拾，一時間濃煙蔽空，籠罩大半馬公市區，並夾雜刺鼻臭味，這也是今年第2次火警，去年也有多次起火紀錄，讓鄰近住戶苦不堪言，澎湖縣政府環保局先前已介入輔導，此次也派員進駐了解。

    澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午10時01分許，馬公市西文里某資源回收場發生廢棄物火警，消防局接獲報案後，立即派遣第一大隊及馬公、澎南、白沙、湖西、西嶼等分隊，共計9車19人前往現場，由第一大隊大隊長陳正宜負責指揮搶救，同時間澎湖本島消防警笛聲不絕於耳，讓路過人車都為之側目。

    當消防局勤務人員到場後發現，現場貯存大量各類廢棄物，起火處為回收的廢棄紙類及廢棄機車，燃燒面積較大，勤務人員立即部署多條水線進行滅火作業，同時業者也出動怪手，挖出防火通道，全力進行搶救，由於東北季風助長下，濃煙瀰漫馬公市連結其他鄉鎮的主要203、204號縣道，並夾雜陣陣刺鼻臭味。

    由於這間馬公資源回收場與各鄉市公所清潔隊合作回收，此次起火點也是清潔隊送入的紙箱等資源回收物品，但回收場今年2月就曾發生火警，不到1個月再度「發爐」，去年更有多次火警紀錄，次數過於頻繁，澎湖縣政府環保局已介入調查輔導，避免淪為垃圾場後，成為澎湖空氣品質污染源。

    馬公資源回收場失火，濃煙將馬公大半天空遮蔽。（記者劉禹慶攝）

    馬公資源回收場失火，濃煙將馬公大半天空遮蔽。（記者劉禹慶攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播