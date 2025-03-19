馬公資收場又「發爐」 濃煙蔽空臭味難聞

馬公資源回收場失火，澎湖縣政府消防局現場部署水線灌救。（記者劉禹慶攝）

2025/03/19 13:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕位於台電澎湖區營業處後方的工業區資源回收場今（19）日再度「發爐」，由於現場堆置大量易燃物，加上強烈東北季風助長，火勢一發不可收拾，一時間濃煙蔽空，籠罩大半馬公市區，並夾雜刺鼻臭味，這也是今年第2次火警，去年也有多次起火紀錄，讓鄰近住戶苦不堪言，澎湖縣政府環保局先前已介入輔導，此次也派員進駐了解。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午10時01分許，馬公市西文里某資源回收場發生廢棄物火警，消防局接獲報案後，立即派遣第一大隊及馬公、澎南、白沙、湖西、西嶼等分隊，共計9車19人前往現場，由第一大隊大隊長陳正宜負責指揮搶救，同時間澎湖本島消防警笛聲不絕於耳，讓路過人車都為之側目。

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當消防局勤務人員到場後發現，現場貯存大量各類廢棄物，起火處為回收的廢棄紙類及廢棄機車，燃燒面積較大，勤務人員立即部署多條水線進行滅火作業，同時業者也出動怪手，挖出防火通道，全力進行搶救，由於東北季風助長下，濃煙瀰漫馬公市連結其他鄉鎮的主要203、204號縣道，並夾雜陣陣刺鼻臭味。

由於這間馬公資源回收場與各鄉市公所清潔隊合作回收，此次起火點也是清潔隊送入的紙箱等資源回收物品，但回收場今年2月就曾發生火警，不到1個月再度「發爐」，去年更有多次火警紀錄，次數過於頻繁，澎湖縣政府環保局已介入調查輔導，避免淪為垃圾場後，成為澎湖空氣品質污染源。

馬公資源回收場失火，濃煙將馬公大半天空遮蔽。（記者劉禹慶攝）

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