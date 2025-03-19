29歲首腦爽住七期豪宅 台中車手集團以車行做掩護海撈2億被殲滅

警方出動特警攻堅。（警方提供）

2025/03/19 14:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市陳姓男子為首的車手集團，專替假投資詐團提領贓款，為防止銀行端起疑及警方掌握，以車行公司帳戶為掩護狂領高達2億贓款，其中一名五金行老闆慘被騙1000萬元，案經台中市刑警大隊循線破獲，逮捕陳嫌等20人，檢方聲押陳嫌等7人獲准，全案也在近日偵結起訴。

台中市刑大偵三隊長李振成今天說明案情指出，警方近期受理民眾遭詐騙大量金額財損，發現一名五金行老闆因誤信假投資訊息投入大量資金，單次匯款金額就最高達1000萬元，且車手提款時自稱二手車商業務，並偽造被害人姓名合約書，以買賣二手車說詞，取信銀行提領大筆詐欺贓款。

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警方清查該車行帳戶經手數十筆詐欺財損金額，成立專案小組報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，經擴大追查發現，有詐團於臉書、YouTube大肆投放假投資廣告，吸引被害人加入群組，誆稱保證獲利，致20多名被害人誤信將款項匯入詐團指定的假車行公司帳戶，隨即遭車手至全台分行提領，財損金額計高達2億元。

專案小組進一步查出，該車手集團以29歲陳男為首，因得知銀行或司法單位，會針對名實不符匯款帳戶關懷提問阻詐，因此成立二手車行，以車行銀行帳戶，作為收取詐騙被害人匯款的帳戶進而派出車手提領，經蒐證完成後去年9月起收網，陸續查獲陳嫌及共犯共20人到案，其中爽住七期豪宅的陳嫌，當天則是悠閒躺床上，裸身狼狽就逮。

警方同時查扣車輛3台、手機23支、現金71萬餘元、人頭戶31本、公司大小章54顆及精品名牌包12個等贓證物，全案詢後移送台中地檢署偵辦，經檢察官訊問後以犯罪嫌疑重大，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，陳嫌等7人遭法院裁定羈押獲准，而檢方也在近日偵結，依洗錢、組織、詐欺等罪嫌起訴後，移審台中地院。

台中市警局呼籲，假投資詐騙手法猖獗橫行，犯嫌常利用人性弱點，以放長線釣大魚或施以小利誘使被害人上當，進而詐騙大筆金額，警政署打詐儀錶板每日公布全台遭詐騙手法及案例，民眾可至網站點閱了解或撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

警方循線破獲車手集團，查扣現金。（警方提供）

警方循線破獲車手集團，查扣精品名牌包等贓證物。（警方提供）

警方詢後將陳嫌等人移送法辦，全案近日偵結起訴。（警方提供）

陳姓首腦裸身躺床上就逮。（警方提供）

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